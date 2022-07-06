9成烏克蘭人堅持收復失土 仍對烏軍有信心

俄烏戰爭超過四個月，烏克蘭東部成為主要戰場，圖為利西昌斯克住宅毀於戰火。（美聯社）

俄烏戰爭超過四個月，俄軍逐漸推進加上戰事冗長，讓烏克蘭 民眾無力感漸生；但民調 顯示近九成民眾仍不願妥協，堅持俄國需歸還包含克里米亞在內的所有土地。此外，烏克蘭東部斯拉夫揚斯克成為俄軍在頓巴斯之戰的下一個目標，斯拉夫揚斯克已遭到砲火攻擊，一座市場內至少一人死亡、三人受傷。

紐約時報報導，俄軍接連拿下北頓內次克與利西昌斯克兩個戰略要城，顯示俄軍以優勢火力地毯式砲擊再挺進的戰術奏效。

俄軍如今控制整個烏東盧甘斯克 州，總統普亭4日下令在頓巴斯地區擴大攻勢。普亭告訴國防部長蕭依古，部署當地的軍隊必須繼續行動，「我希望一切將持續朝計畫的方向發展，一如目前為止在盧甘斯克發生的那樣」。

一些烏克蘭民眾心境則隨戰事拖延而轉變。有人開戰第一個月每晚都要滑手機看社媒上的俄軍陣亡報導，覺得這樣才有安全感，但如今對戰爭已感疲乏，表示：「最近我已認清並接受死亡可能隨時降臨，就這樣過日子。」

美國無黨派非營利性組織「全國民主國際事務研究會」（NDI）本周發布的民調顯示，僅5%受訪民眾表示目前收入能讓生活舒適，但絕大多數人仍對烏軍與總統澤倫斯基保有信心。

此外，絕少受訪烏克蘭民眾願與俄國妥協，民調有高達89%受訪者只接受收復包含2014年被兼併的克里米亞在內所有失土，其餘結果免談。

另一方面，在俄軍攻下毗鄰的盧甘斯克州北頓內次克市和利西昌斯克市後，交戰前線已逼近斯拉夫揚斯克。市長利亞赫今天在臉書說城市遭到猛烈砲擊，包括中區和北區，「各位，去避難吧。」

當地警方說，當地一座市場今天遭到俄軍砲火攻擊，一排排攤位陷入火海，攻擊造成一名女性死亡，至少三人受傷。自3日以來，俄軍對這座城市的轟擊已造成至少6人死亡，19人受傷。

斯拉夫揚斯克和區域行政中心克拉莫托斯克目前還在烏克蘭掌控下，不過已成為俄軍頓巴斯之戰接下來的進攻目標。