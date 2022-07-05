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戰爭導致創傷 烏克蘭人藉心理重建盼回正常生活

中央社基輔5日綜合外電報導
許多烏克蘭人躲過毀滅性的砲擊，卻留下精神瘡疤和心理創傷。圖為基輔市燃燒中的房子。(美聯社)
許多烏克蘭人躲過毀滅性的砲擊，卻留下精神瘡疤和心理創傷。圖為基輔市燃燒中的房子。(美聯社)

自從俄羅斯今年2月底入侵以來，烏克蘭人梅可葉夫（Yuriy Makeyev）就落得無家可歸又失業，這種日子讓他瀕臨精神崩潰。

48歲的梅可葉夫在戰火摧殘下逃離烏東的家園，他相信自己靠著首都基輔一家診所提供的心理重建特殊療程，最終可以回到正常生活。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2月24日下令進軍烏克蘭。根據聯合國最新數據，迄今已造成至少5000名平民喪命，另有5000人受傷。

但全國各地還有很多人躲過毀滅性的砲擊，卻留下精神瘡疤和心理創傷。

心理諮詢師說，在防空洞躲了數周的生活，以及失業、被迫撤離家園，凡此種種都會導致壓力和沮喪，單憑自己可能應付不來。

梅可葉夫曾在基輔一家雜誌社擔任編輯，他說：「戰爭爆發後，我同時沒了住處和工作。」

梅可葉夫在心理重建診所靜謐的院子裡，坐在長凳上向法新社傾訴自己的故事。

他的磨難早從2014年就開始了，當時親俄分離主義分子占領了他的家鄉頓內次克市（Donetsk），他不得不離開家園。

他說：「基輔和周圍地區發生的事，我都在頓內茨克見識過了。我不想再經歷一次，卻事與願違。」

一枚俄羅斯飛彈上月擊中基輔一棟住宅大樓，導致一人喪命。

俄羅斯來犯之後，梅可葉夫任職的雜誌社關閉，他也 跟著失業。他下榻的旅社也關門了，而他付不起其他地方的房租。

他說：「好幾個因素發展成一種持續性壓力，必須緊急做些什麼來紓解。」

危機處理中心的心理諮詢師斯塔科夫（Denys Starkov） 說：「有大批民眾患有創傷後壓力症候群（PTSD）。」這所中心上月才開始運作。

斯塔科夫說，社會需要相關診所，這類患者過多，心理諮詢師不堪負荷，所以才有了成立這所危機處理中心的想法。

他提供為期3周的特殊療程，主要是讓焦慮、恐慌或留有痛苦回憶的人參加團體活動。

有些人和梅可葉夫一樣是直接來到診所，也有些人是撥打求助專線諮詢專家，由專家判斷他們是否需要治療。

療程包括15項主題活動，目的是瞭解個人創傷經歷並學習應對，而且免費。

這項療程僅適用於平民，目前不收軍人和兒童。

斯塔科夫說：「如果不及時治療創傷後壓力症候群，病情就會出現更嚴重的形式。」

治療計畫主管歐立謝夫斯基（Oleg Olishevsky）說，目前診所由7名心理諮詢師引導患者活動，有時是團體，有時是個人，每天有好幾場。他還說，目前有10名患者接受治療，但診所打算擴增到30人。

他告訴法新社：「這會是未來10年至15年的主要工作，因為我國人人都經歷了這種創傷情境。」

但歐立謝夫斯基和他的團隊很樂觀。他說：「我們已經看到成果了。患者可以感覺到這裏很安全，感覺到有人在照顧他們。」

梅可葉夫才就診4天，似乎就傾向同意這種說法。他表示：「我在這裡獲得了啟發，重拾原已喪失的希望。」

梅可葉夫說，結束療程後，他想做的第一件事就是找工作。他微笑說：「希望我離開這裡的時候，是個成熟且情緒穩定的人。我連『快樂』這個詞都不害怕了。」

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