烏東分離派進軍頓內次克前線 沒收兩艘外國貨輪

圖為馬立波港的航運設備。(路透)

俄羅斯 軍隊上周全面控制烏克蘭 東部盧甘斯克地區後，俄國支持的頓內次克 和盧甘斯克兩個人民共和國的部隊正在朝頓內次克地區進發。

儘管俄羅斯上周占領烏克蘭在盧甘斯克（Luhansk）最後一個據點，但烏克蘭仍控制鄰近的頓內次克（Donetsk）約45%的土地。

另外，路透從航運公司收到的信件得知，兩艘懸掛外國國旗的船隻已在烏克蘭東南部港口馬立波（Mariupol）被親俄分離派政府沒收，成為「國有財產」，這樣的事是首次發生。

路透報導稱，頓內次克人民共和國透過其外交部分別通知兩家航運公司，他們的船隻是「強制取得並轉為國有財產」的對象，且不會給予船東任何賠償。兩艘船分別是懸掛賴比瑞亞國旗的Smarta和懸掛巴拿馬國旗的Blue Star I。Smarta船東稱這是非法的行為，「違反所有國際法準則」。

烏克蘭東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）地區由俄羅斯任命的首長巴里特斯基（Evgeny Balitsky）今天告訴俄羅斯塔斯社（TASS），當地將向國外出售穀物，主要銷往中東地區。

他說，計畫銷售的對象包括伊拉克、伊朗和沙烏地阿拉伯，且已和伊朗簽合約，將供應該國15萬噸穀物。他還說，俄羅斯農業貿易商和國營公司正向當地農民購買他們的收成。