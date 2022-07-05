烏克蘭重建需7500億 總理：俄寡頭遭沒收資產當財源

烏克蘭總理什米加爾4日在瑞士提出該國重建計畫。（美聯社）

來自數十個國家、國際組織和私營部門的領導人4日齊聚瑞士，盼制定類似「馬歇爾計畫」（Marshall Plan）的復興方案，來協助重建飽受戰爭蹂躪的烏克蘭 。烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）表示，重建國家需要7500億美元，並指出俄國 入侵造成的基礎設施損失，迄今超過1000億美元。

衛報、法新社報導，此次會議共約1000人參與，包括歐盟執委會主席范德賴恩、數位政府領導人和眾多部長。會議的目標之一是勾勒出烏克蘭經濟與歐洲相吻合的願景，提供農業、可再生能源和技術領域的專業知識，此外，最敏感的問題之一將是「去寡頭化」以及如何在大量美國和歐洲資金流入的時候，鞏固強大的反腐敗機構。

什米加爾表示，烏克蘭的重建計畫分為三個階段，先是解決與人們日常生活有關的問題；第二階段為「快速重建」部分，將在戰後啟動，包括臨時住房、醫院和學校項目；第三階段目的則是從更長遠的角度來改變烏克蘭。

他還說，烏克蘭政府認為重建計畫的一個主要資金來源，應該是從俄國寡頭手中沒收的資產。

外界估計重建烏克蘭將耗資數千億美元。基輔經濟學院（KSE）估計，烏克蘭目前至少有4500萬平方公尺的房屋、256家企業、656所醫療機構和1177所教育機構遭到破壞或扣押，損失接近1040億美元。而烏克蘭經濟更已遭受高達6000億美元的損失。

來自數十個國家、國際組織和私營部門的領導人4日齊聚瑞士，盼制定類似「馬歇爾計劃」的復興計畫來協助重建飽受戰爭蹂躪的烏克蘭。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基 以線上方式參與，他稍早警告說在單獨解放的地區，未來的復興工作「非常龐大」。重建的規模將取決於俄烏戰爭的結果和持續時間，以及遭受最嚴重破壞的烏克蘭東部未來將回歸基輔，抑或留在俄羅斯手中。

若俄烏戰爭持續到年底，其成本估計為1兆美元。國際貨幣基金組織估計截至6月，烏克蘭的國際收支缺口約達到143億歐元（約149億美元）。