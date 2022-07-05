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烏東告急 前美國務卿季辛吉：俄烏戰恐以3方式收場

編譯中心／綜合4日電
英國4日以助俄侵烏為由宣布對白俄羅斯實施新一波制裁，圖為6月25日白俄總統盧卡申科（右）在聖彼得堡會見俄國總統普亭。（美聯社）
英國4日以助俄侵烏為由宣布對白俄羅斯實施新一波制裁，圖為6月25日白俄總統盧卡申科（右）在聖彼得堡會見俄國總統普亭。（美聯社）

烏俄軍隊持續在烏克蘭東部頓巴斯地區交戰，但是隨著俄軍完全控制盧甘斯克州，並向頓內次克州推進，整個烏東地區恐失守；外界也關注，若俄軍由烏東反攻，再次攻擊基輔等地區，戰事是否就此塵埃落定。對此，美國前國務卿季辛吉認為俄烏戰爭可能以三種方式收場，第一種就是俄軍控制烏東，達到第二階段目標，並視為取得勝利而就此停手。

英國「旁觀者周刊」（The Spectator）專訪99歲的季辛吉，談到俄烏戰爭可能會以三種方式收場。第一種是俄國占領包括烏東、黑海沿岸等20％烏克蘭領土，並就此停手。第二種可能是，烏克蘭試圖將俄軍趕出包括克里米亞在內等開戰以前占領的土地。不過季辛吉認為，這個選擇恐面臨與俄國全面開戰的狀況。

至於第三種可能，若烏克蘭及西方成功把戰線推回到俄烏開戰之前的位置，那麼俄軍的侵略行動將是明顯失敗。這代表戰線回復到2014年俄國吞併克里米亞後的狀態，屆時烏克蘭可重新武裝，且即便不加入北約也能建立緊密聯繫。季辛吉說，這種方式收場，對西方盟友來說將是重大成就。

此外，英國外交部4日宣布，將在5日對白俄羅斯實施新的經濟、貿易和運輸制裁，原因是該國支持俄國入侵烏克蘭。英國外交部在聲明中說：「白俄羅斯政權積極促進普亭的入侵，讓俄國利用其領土來壓迫烏克蘭，從他們的邊境發射軍隊和飛彈，並讓俄國戰機飛越他們的領空。」

根據制裁計畫，將對價值約6000萬英鎊（約7267萬美元）商品實施進出口禁令，包括煉油產品、電腦零件與奢侈品的出口，以及禁止從白俄進口鋼鐵。此外，英國還將禁止更多白俄企業在倫敦發債和上市。

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