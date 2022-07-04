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美評估俄烏戰爭太樂觀？分析家籲：拜登應施壓烏和談

編譯陳韋廷／綜合報導
俄軍和烏東分離主義武裝分子3日拿下烏東盧甘斯克州最後一個主要據點利西昌斯克市，完全控制盧州。圖為利西昌斯克住宅毀於戰火。（路透）
俄軍和烏東分離主義武裝分子3日拿下烏東盧甘斯克州最後一個主要據點利西昌斯克市，完全控制盧州。圖為利西昌斯克住宅毀於戰火。（路透）

俄烏戰火延燒逾四個月，雙方將這場衝突打成消耗性持久戰。華盛頓郵報報導，一些分析家如今認為，美國官員對這場危機的敘述和評估過於樂觀，戰局發展顯示，烏軍已不太可能將俄軍完全逐出烏克蘭，美國應基於現實，要求烏克蘭放棄部分領土換取停戰。不過，也有人堅持，只要西方提供更多援助，烏方還是可獲勝。

俄軍在戰爭初期未能攻下基輔，俄國總統普亭隨後將目標縮小到烏東頓巴斯地區，以砲火優勢在頓巴斯戰場取得進展。美國總統拜登上周在北約峰會則誓言繼續支持烏克蘭，不會讓俄軍在烏克蘭境內打敗烏方。

美國官員坦承，俄軍利用火砲優勢逐漸在烏東擴大地盤，但他們宣稱俄軍只能斷斷續續的前進，而且傷亡慘重。不過，烏軍同樣傷亡慘重，美國國防部卻拒絕公開討論烏方傷亡。國防部說，他們只是不想透露烏方戰損數字情報，讓俄國撿便宜。

多名觀察家說，拜登政府關於烏克蘭戰爭的說法雖然準確，但五角大廈有時會隱瞞一些不利於烏克蘭或顯現美國支持局限性的資訊。

保守派智庫「美國企業研究所」外交和國防政策研究主任謝克表示，烏克蘭和阿富汗戰爭不同，美軍沒有參戰，五角大廈缺乏不斷宣稱美軍支持的軍隊正在好轉的動機。謝克認為，烏軍仍有可能戰勝，目前只是正在累積武器彈藥，只要數量足夠就能發動反攻，因此美國應加快援助速度。

不過，華府智庫「國防優先」政策主任佛萊曼表示，基輔宣稱要將俄軍趕出烏克蘭領土的目標，似乎離現實越來越遠，拜登政府必須採取更多行動，迫使烏克蘭與俄國談判，爭取政治解決方案。

佛萊曼說：「沒人希望烏克蘭割讓領土，或是說幾乎沒有人希望他們割讓領土，但你必須誠實評估形勢。我認為我們應該採取更多行動向他們施壓，我們在某種程度上不僅傷害了一般烏克蘭人民，且在較小程度上還傷害美國大眾，以及其他因戰爭遭受經濟問題的人。」

烏克蘭 拜登 俄國

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