俄猛轟烏東… 德與盟邦談烏克蘭戰後安全保證

澳洲總理艾班尼斯（左）3日訪問基輔，會見烏克蘭總統澤倫斯基（右）表態力挺烏克蘭。（路透）

德國總理蕭茲今天告訴德國第一電視台（ARD），德國正在跟盟邦討論對烏克蘭 的安全保證，以替烏克蘭戰後時期做準備。俄羅斯持續轟炸烏克蘭，東部斯拉夫揚斯克市有多人死傷。

路透報導，蕭茲說：「我們正在跟緊密盟友討論我們能給予的安全保證問題。這個程序還在進行，而且很明顯不會跟北約成員國一樣。」

俄羅斯近期專注於將烏軍趕出頓巴斯的盧甘斯克和頓內次克兩地。俄羅斯國營的塔斯社（TASS）今天引述國防部說法報導，俄羅斯勢力已完全控制烏克蘭東部的利西昌斯克市，這意味盧甘斯克州全部淪陷。

而在頓內次克州，斯拉夫揚斯克市長利亞赫表示，今天遭到多管火箭猛烈轟炸，造成多人死傷，「（俄軍）發射15次，多人傷亡。」他說這是近期對斯拉夫揚斯克市最猛烈的轟炸。

此外，烏克蘭基輔州州長庫列巴表示，澳洲總理亞伯尼希訪問遭戰火蹂躪的三個城鎮─布查、伊爾平和霍斯托梅爾，代表支持立場。另一方面，美國政府支持的「開放技術基金會」（ OFT）正提供資金給幾家美國公司，以免費提供虛擬私人網路（VPN）給數百萬俄羅斯人，讓他們可以連上被審查機構封鎖的網站。

羅馬尼亞 黑海採天然氣

烏俄戰爭導致國際天然氣供應受影響，羅馬尼亞企業黑海石油與天然氣公司（Black Sea Oil & Gas，BSOG），6月底啟用一座位於羅國東南部村落瓦杜的煉製廠，以確保能源充足。

捷克總理費亞拉3日則表示，捷克戰機自9月起將守衛鄰國斯洛伐克領空。斯洛伐克決定停飛所有的米格機，可能供烏克蘭對抗俄羅斯入侵。

屈服土國條件？瑞典 總理拒否認

土耳其宣稱瑞典已承諾將遣返安卡拉追緝的一些人，以便加入北約。儘管記者質疑，瑞典的庫德族和土耳其難民也感到擔憂，瑞典總理安德森3日拒絕否認有這回事。

根據瑞典和芬蘭6月28日在馬德里北約峰會期間簽署的一項協議，這兩個北歐國家同意「迅速且徹底地」審查土耳其的引渡要求。

白俄稱攔截烏飛彈

俄羅斯靠近烏克蘭邊境的城市貝爾哥羅德3日發生多起爆炸，至少3人喪命，數十棟住宅建築受損。同日，烏克蘭部隊也對南部被俄羅斯占領的城市梅利托波爾發動30多次攻擊。

另外，白俄羅斯 總統盧卡申科昨宣稱，軍隊在3天前成功攔截烏克蘭向該國軍事設施發射的飛彈。如今越來越多人懷疑白俄成為俄羅斯在戰場上的盟國。

另據「基輔獨立報」在推特發文，呼籲將俄國與白俄踢出國際體育組織的聯合聲明共獲25個歐盟成員國，以及美國、加拿大、日本等10個非歐盟國家簽署。由於俄羅斯侵略烏克蘭，6月27日開打的英國溫網已明令禁止俄國和白俄球員參賽。