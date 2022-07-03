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美援烏「海馬士」火箭系統 摧毀俄指揮中心、彈藥庫

編譯中心／綜合2日電
美國承諾向烏克蘭提供8套「海馬士多管火箭系統」，其中至少有4套已加入對俄軍的戰鬥，據稱摧毀了俄方的彈藥庫和指揮中心。（美聯社）
美國承諾向烏克蘭提供8套「海馬士多管火箭系統」，其中至少有4套已加入對俄軍的戰鬥，據稱摧毀了俄方的彈藥庫和指揮中心。（美聯社）

美國日前宣布加碼軍援烏克蘭8.2億美元武器彈藥，包括「國家先進防空系統」（NASAMS）。美國國防官員也表示，提供武器中包含「海馬士」（HIMARS）高機動多管火箭系統，已有四套投入戰場，短短幾天內就摧毀了俄軍的彈藥庫和指揮中心。

紐約時報報導，烏克蘭早前向國際疾呼，需要更多先進重武器，以對抗彈藥量多達數倍的俄軍攻擊；烏軍更表示，需要多達300台海馬士火箭系統。「海馬士」火箭由衛星制導，射程約64公里，能精準打擊目標。

美國官員表示，至少有4套「海馬士」已經進入烏克蘭境內並投入使用，烏軍已用來瞄準俄軍指揮所，並成功削弱其在戰場上的能力。該官員承認，烏軍仍處於使用「海馬士」多管火箭系統的早期階段，但在最近結束的短暫培訓期後，迄今已有效地使用該系統，「比之前用短程火炮系統能做得要好」。

美國拜登政府先前表示，8台「海馬士」火箭系統將在7月中前運入烏境內，第一批接受過使用這武器訓練的60名烏克蘭士兵現正在戰場上使用「海馬士」，第二批士兵正在德國接受訓練。

目前烏俄兩軍仍在烏東地區激戰，今天親俄的烏克蘭分離主義分子表示，他們已「全面包圍」烏東盧甘斯克州重要城巿利西昌斯克。拿下利西昌斯克將使俄軍得以對頓巴斯地區深入地大舉推進。

俄羅斯支持的烏克蘭分離主義分子表示，他們已全面包圍烏東利西昌斯克；圖為早前利西昌...
俄羅斯支持的烏克蘭分離主義分子表示，他們已全面包圍烏東利西昌斯克；圖為早前利西昌斯克一棟被砲轟的建築物殘骸冒出濃煙。（路透）

此外，日前烏軍發動攻擊奪回黑海蛇島，而在俄軍撤離數小時後，昨凌晨對烏克蘭港市敖德薩附近的謝爾吉伊夫卡鎮（Serhiivka）發動飛彈攻擊，至少21人在睡夢中遇害，烏國總統澤倫斯基譴責這是蓄意的「俄羅斯恐怖行為」。

而今天早上，毗鄰敖德薩的烏南尼古拉耶夫市也發生威力強大的爆炸，市長森克維奇說，爆炸發生前，空襲警報響徹整個尼古拉耶夫市。

另一方面，烏克蘭官員表示，一艘貨船「芝貝克．霍利號」自伯德揚斯克港載著約7000公噸的穀物出港。烏克蘭要求土耳其扣押這艘懸掛俄羅斯國旗的貨船。烏克蘭檢察總署在6月30日寫給土耳其司法部的信函中說，該貨船涉嫌自伯德揚斯克港「非法出口烏克蘭穀物」，駛往土耳其卡拉蘇。

烏克蘭 俄羅斯 拜登

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