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憂俄停供天然氣 德宣布配給順序 還擬限供熱水、徵稅

編譯中心／綜合2日電
憂心俄羅斯停止供應天然氣，德國政府呼籲民眾節約能源。（美聯社）
憂心俄羅斯停止供應天然氣，德國政府呼籲民眾節約能源。（美聯社）

俄羅斯上周起縮減或停止供給歐洲多國天然氣德國6月已開始實施三階段緊急天然氣計畫的第二階段。德國政府今天呼籲民眾節約能源及為冬天能源需求增加的情況作準備。德國化工企業漢高（Henkel）表示，公司計畫在天然氣供應短缺時，安排員工在家工作，大幅降低辦公室溫度。北部港口城市漢堡環境官員則稱，當局到時候可能限制供應家庭的熱水用量。

路透報導，德國能源監管機構今天列出供氣優先部門，範圍從家戶、醫院乃至藥廠和紙類生產商等。德國聯邦網路管理局局長穆勒（Klaus Mueller）說：「我們不能將每種行業都列為同等重要。」

穆勒不排除停氣可能性，「如果涉及配給，我們將不得不優先減少產業用氣」。他說，依據停氣對商業、經濟和社會的影響，工業消費者將被優先考慮，而紙張對於報紙和藥品包裝仍非常重要，「新聞自由是項重要權利：在天然氣匱乏的緊急情況下，對資訊的需求將會非常高。」

儘管穆勒強調德國沒有面臨電力、石油或汽油短缺，但他說民眾仍應節約能源來減少天然氣消耗。

此外，漢堡市的環保參議員克斯丹（Jens Kerstan）表示，在出現嚴重的天然氣短缺情況下，該市將對私人家庭配給供應熱水，並限制最高供暖溫度。他說：「在緊急情況下，僅能在一天中的某些時間提供熱水。」

另根據英媒取得的一份文件顯示，德國政府擬向所有天然氣消費者徵稅，以幫助供應商應對入口價格飆升的問題。預計徵稅可為供應商帶來每周10億歐元（約10.42億美元）的資金，但此舉將令消費者的負擔進一步加重。

據業內消息人士透露，方案預計於7月8日在國會表決，一旦批准，政府便可引入徵稅。

德國 天然氣 石油

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