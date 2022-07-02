烏克蘭羅宋湯獲聯國列瀕危文化遺產 俄抗議：仇外心理

羅宋湯發源於東斯拉夫民族的濃菜湯，盛行於東歐及中歐一帶。(Getty Images)

聯合國 教科文組織（UNESCO）今天宣布，烏克蘭 的羅宋湯（borscht）烹調文化列入需要緊急保護的非物質文化遺產名錄，指出俄烏戰爭導致民眾難以烹調這款傳統料理。基輔當局先前就呼籲聯合國教科文組織這麼做，但俄羅斯 強烈反對。

BBC報導，羅宋湯是一道營養豐富的濃湯，通常以甜菜根為主食材。在俄羅斯、烏克蘭和其他前蘇聯國家及波蘭是一道常見的料理，但烏克蘭視羅宋湯為「國菜」。

俄烏戰爭爆發前，社交平台就經常出現「羅宋湯來自烏克蘭還是俄羅斯」的激烈討論，因此被稱為「羅宋湯戰爭」。烏克蘭在2020年向UNESCO申請將羅宋湯列為非物質文化遺產，並原定在2023年決定。

聯合國教科文組織今天指出，由於俄羅斯侵略烏克蘭，並考量到戰爭對「這項傳統造成的負面衝擊」，民眾無法烹調或種植所需材料，因此決定加快審批程序通過這項決定。

基輔當局大讚這項行動，烏克蘭文化部長特卡欽科在Telegram發文寫道：「羅宋湯之戰的勝利屬於我們…羅宋湯之戰和俄烏戰爭，（烏克蘭）都將贏得勝利。」

不過俄羅斯抨擊聯合國教科文組織這項行動，外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示這是要讓羅宋湯屬於「單一民族、單一國家」，認為「這是仇外心理」。

但聯合國教科文組織強調，烏克蘭羅宋湯是一道大眾料理的一個版本，且對烏克蘭日常生活來說是至關重要。聯合國教科文組織提到：「烏克蘭羅宋湯是區域若干國家食用的羅宋湯烏克蘭版本，這是烏克蘭家庭和群體生活不可分割的一部分。」