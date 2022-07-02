拜登剛增援烏克蘭 俄飛彈跟著來…轟炸敖德薩釀19死
美國總統拜登6月30日剛在北約（NATO）峰會承諾，「不管多久」都會援助烏克蘭後，俄軍隨後徹夜空襲烏克蘭。烏克蘭官員指出，俄軍飛彈在當地時間7月1日凌晨1時襲擊南部敖德薩附近一棟公寓大樓和兩個度假營地，至少造成19人死亡、38人受傷，死者包括兒童。
隨著西方國家領袖接連在七大工業國（G7）峰會和北約峰會會面，強調廣泛支持烏克蘭。不過同時，俄軍也頻頻轟炸烏克蘭各城市，6月27日俄軍飛彈擊中烏克蘭中部城市克列緬丘格的購物中心，導致至少20人死亡；近數周相對平靜的基輔也遭到一連串飛彈襲擊。在7月1日的最新一起攻擊中，烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄軍發射三枚X-22飛彈，皆來自黑海方向。
拜登在6月30日北約峰會閉幕時承諾，俄烏戰爭不會以烏克蘭被擊敗而告終。他說：「這場峰會關乎強化我們的聯盟，應對當今世界的挑戰及未來將面臨的威脅。」
此外，美國國防部今天宣布，再增援烏克蘭8.2億美元武器彈藥。這是美國第14次軍援烏克蘭，提供的軍備包括：2台防空系統、6月開始供應的「海馬士多管火箭系統」（HIMARS）彈藥、高達15萬發155毫米火炮彈藥，以及另增4具反炮雷達。
加上這次武器供應，美國自2月24日俄羅斯揮軍入侵以來，已提供烏克蘭69億美元軍援。
另一方面，挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）今天赴烏克蘭訪問之際，挪威政府宣布未來2年將援助烏克蘭10億美元，用於「人道援助、國家重建，以及對（烏克蘭）當局的武器和作戰支援」。
挪威兩天前也宣布，將交給烏克蘭3具多管火箭系統，此為烏軍防禦頓巴斯（Donbas）地區亟盼得到的武器。此時，斯托爾前往烏克蘭首都基輔和遭戰火蹂躪的亞希德涅村（Yahidne）訪視。
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