拜登剛增援烏克蘭 俄飛彈跟著來…轟炸敖德薩釀19死

烏克蘭敖德薩附近謝爾吉伊夫卡市的一棟住宅大樓一日慘遭砲擊，檢方與救災人員前往勘驗。（歐新社）

美國總統拜登 6月30日剛在北約 （NATO）峰會承諾，「不管多久」都會援助烏克蘭 後，俄軍隨後徹夜空襲烏克蘭。烏克蘭官員指出，俄軍飛彈在當地時間7月1日凌晨1時襲擊南部敖德薩附近一棟公寓大樓和兩個度假營地，至少造成19人死亡、38人受傷，死者包括兒童。

隨著西方國家領袖接連在七大工業國（G7）峰會和北約峰會會面，強調廣泛支持烏克蘭。不過同時，俄軍也頻頻轟炸烏克蘭各城市，6月27日俄軍飛彈擊中烏克蘭中部城市克列緬丘格的購物中心，導致至少20人死亡；近數周相對平靜的基輔也遭到一連串飛彈襲擊。在7月1日的最新一起攻擊中，烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄軍發射三枚X-22飛彈，皆來自黑海方向。

拜登在6月30日北約峰會閉幕時承諾，俄烏戰爭不會以烏克蘭被擊敗而告終。他說：「這場峰會關乎強化我們的聯盟，應對當今世界的挑戰及未來將面臨的威脅。」

烏克蘭官員表示1日凌晨2枚俄羅斯飛彈擊中南部港口城市敖德薩的一棟多層公寓樓和一棟社區中心，造成至少17人死亡。（路透）

此外，美國國防部今天宣布，再增援烏克蘭8.2億美元武器彈藥。這是美國第14次軍援烏克蘭，提供的軍備包括：2台防空系統、6月開始供應的「海馬士多管火箭系統」（HIMARS）彈藥、高達15萬發155毫米火炮彈藥，以及另增4具反炮雷達。

加上這次武器供應，美國自2月24日俄羅斯揮軍入侵以來，已提供烏克蘭69億美元軍援。

另一方面，挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）今天赴烏克蘭訪問之際，挪威政府宣布未來2年將援助烏克蘭10億美元，用於「人道援助、國家重建，以及對（烏克蘭）當局的武器和作戰支援」。

挪威兩天前也宣布，將交給烏克蘭3具多管火箭系統，此為烏軍防禦頓巴斯（Donbas）地區亟盼得到的武器。此時，斯托爾前往烏克蘭首都基輔和遭戰火蹂躪的亞希德涅村（Yahidne）訪視。