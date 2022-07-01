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144烏軍獲釋「最大規模換囚」 普亭堅持：解放頓巴斯

編譯中心／綜合30日電
俄羅斯總統普亭，攝於6月29日。（路透）
俄羅斯總統普亭，攝於6月29日。（路透）

烏克蘭官員29日表示，已與俄羅斯換囚，讓144名烏軍獲釋，其中大多數是先前堅守烏克蘭東南部港市馬立波亞速鋼鐵廠的人員。俄羅斯入侵烏克蘭至今128天，俄國總統普亭29日在中亞國家土庫曼首都阿什哈巴舉行記者會時表示，俄羅斯在烏克蘭的目標並沒有改變，並堅稱一切按計畫進行。

中央社引述法新社報導，烏克蘭國防部情報總局在Telegram上宣布俄羅斯全面入侵以來，最大換囚行動，144名獲釋人員中，有95人是亞速鋼鐵廠守軍。親俄的烏東分離主義分子領袖普希林則表示，144名來自俄羅斯和烏東分離地區「頓內次克人民共和國」的士兵已「返家」。

烏克蘭國防部聲明說，換回的士兵大部分受到子彈或砲彈碎片重創，還有人燒燙傷、骨折及截肢。聲明還提到，有43名獲釋的烏軍屬於亞速軍團。

烏克蘭已與俄羅斯換囚，讓144名烏軍獲釋，其中95人是亞速鋼鐵廠守軍。圖為5月1...
烏克蘭已與俄羅斯換囚，讓144名烏軍獲釋，其中95人是亞速鋼鐵廠守軍。圖為5月17日從亞速鋼鐵廠撤離的烏克蘭士兵。（美聯社）

路透提到，俄方目前未對此置評。還有數百名烏克蘭人據說仍遭到俄羅斯和烏東親俄分離主義分子挾持，但確切下落不明。

另劇俄國官媒「RT」報導，普亭表示攻打烏克蘭目標不變，最終目的仍是「解放頓巴斯、保護這些人跟創造能保證俄羅斯自身安全的條件」。

普亭同時說，雖然目標保持不變，用於實現目標的戰術可能根據軍方認為適當的方式進行變化，但他堅稱，「一切都按照計畫進行」。

據報導，普亭還說：「我沒有談到最後期限，我從不做這種。」

而美國情報機構的分析似乎也驗證普亭的話。美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）表示，評估結論認為，俄國在烏克蘭的戰爭有可能會持續相當一段時間，但是烏克蘭在俄占區的武裝抵抗行動正在增加，因此俄軍短期內不大可能推進到烏東以外地區。

她說，達成和平解決方案也不大可能。簡言之，俄軍攻勢「有進展，無突破」。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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