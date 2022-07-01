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開戰後首批…7000噸烏克蘭穀物 俄軍護送運往「友好國」

編譯中心／綜合30日電
烏克蘭是全球主要糧食輸出國之一。(歐新社)
烏克蘭是全球主要糧食輸出國之一。(歐新社)

烏克蘭札波羅熱省由莫斯科指派出任的官員今天表示，一艘載有7000公噸穀物的商船從俄羅斯占領的伯德揚斯克港口駛出。這是俄烏戰爭爆發以來，第一批烏克蘭穀物出口。

中央社引述法新社報導，親俄的札波羅熱省軍民政府首長巴里特斯基表示：「經過數月的延誤，第一艘商船載著7000公噸穀物已經離開伯德揚斯克商港，正駛向友好國家。」他並說，伯德揚斯克港已經完成排雷。伯德揚斯克是位於烏克蘭東南部札波羅熱省的港市。

他指出，俄國的黑海艦隊「正在確保這艘商船的航行安全」，但他並未明確表示，將獲得糧食的「友好國家」為何。

烏克蘭先前指控俄國及其盟國竊取其穀物，加上烏克蘭港口遭到俄軍封鎖致使穀物無法出口，使得全球糧食短缺。歐美國家抨擊莫斯科利用糧食要脅國際，聯合國、非洲國家也疾呼俄方別再阻擋運糧通道。

俄羅斯國防部6月初宣稱，俄方掌控的伯德揚斯克、馬立波均已做好恢復糧食船運的準備工作。

另一方面，土耳其總統厄多安與美國總統拜登29日在北約峰會場邊會晤。據白宮會後聲明，兩人談到繼續支持烏克蘭抵禦俄羅斯侵略，以及移除俄國為烏克蘭糧食所設障礙的重要性。

土耳其「每日晨報」則報導，厄多安說，俄烏戰爭對糧食及石油造成負面影響，「我們正試圖透過相關平衡政策解決」，希望透過這項平衡政策取得成果。

此外，土耳其希望購入新F-16戰機，提升空軍機隊戰力，厄多安28日也表示將就此事與拜登會談。不過兩人昨天會晤後，白宮發布的新聞稿多著墨區域情勢，未提F-16軍售。主管國際安全事務的美國助理國防部長瓦蘭德則說：「美國國防部完全支持土耳其的現代化計畫。」

烏克蘭 國防部 俄羅斯

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