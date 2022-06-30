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赴烏克蘭參戰遭俘 退役美軍求情：我一槍也沒開

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赴烏克蘭參戰遭俘 退役美軍求情：我一槍也沒開

中央社華盛頓29日綜合外電報導
退役美軍德瑞克。(美聯社)
退役美軍德瑞克。(美聯社)

烏克蘭東部遭俘虜的美國退役軍人德瑞克（Alexander Drueke）表示，他在為烏克蘭作戰期間不曾開過任何一槍，請求獲俄羅斯撐腰的烏東分離主義當局從寬決定自己的命運。

官媒俄羅斯新聞社（RIA）29日公布訪談影片，德瑞克在影片中表示，在他烏克蘭的戰鬥經驗僅止於他在烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）邊郊遭俘的那一天。

看似一身憔悴的德瑞克說：「我在這裡的作戰經驗就是那天的那次任務。我一槍也沒開。我希望這會決定我是否會遭到判刑。」

影片來源：YouTube ABC News

兩名被俘的美國公民是現年39歲、來自阿拉巴馬州杜斯卡洛薩市（Tuscaloosa）的德瑞克，以及27歲、來自阿拉巴馬州哈特塞爾（Hartselle）的黃安迪（Andy Huynh，音譯）。俄羅斯克里姆林宮日前宣布，在烏克蘭被俘的美國公民將被送上法庭，不排除可能被判處死刑。

路透報導，根據家屬聲明，德瑞克昨天從烏東頓內次克（Donetsk）地區透過電話和母親邦妮（Bunny Drueke）通話10分鐘。

邦妮昨天接受有線電視新聞網（CNN）訪問時表示：「我看得出來他什麼時候不得不說出他們要他說的話，那就是他被頓內次克人民共和國扣押，且他們想要談判。」

退役美軍德瑞克(左)與其母邦妮。(美聯社)
退役美軍德瑞克(左)與其母邦妮。(美聯社)

烏克蘭 阿拉巴馬州 俄羅斯

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