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英國再增烏克蘭軍援 數百烏軍在英完成軍事訓練

中央社馬德里／倫敦29日綜合外電報導
英國首相強生表示，俄羅斯總統普亭對烏克蘭的攻擊「愈來愈野蠻」。（美聯社）
英國首相強生表示，俄羅斯總統普亭對烏克蘭的攻擊「愈來愈野蠻」。（美聯社）

英國29日承諾向烏克蘭提供另一筆10億英鎊（約12億美元）軍事援助，包括防空系統和無人機，以協助抵禦俄羅斯入侵。此外，數以百計烏克蘭士兵已在英國完成軍事訓練。

唐寧街在聲明中說，自俄烏2月下旬爆發衝突以來，這筆新經費將使英國對基輔的軍事援助達23億英鎊（約27.8億美元）。

聲明表示，援助方案包括「精細複雜的防空系統、無人駕駛飛行載具、創新的新型電子戰設備，以及提供給烏克蘭士兵的數千件重要裝備」。

綜合法新社和路透報導，這將會是「第一步」，使烏克蘭能夠超越「英勇防禦」轉為「發起進攻行動」以收復失土。

英國首相強生（Boris Johnson）表示，由於未能如預期般取得戰爭成果，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）對烏克蘭的攻擊「愈來愈野蠻」。

聲明引述強生的說法表示：「英國武器、裝備和訓練正在改變烏克蘭對這場戰事的防禦態勢。我們將繼續堅定地站在烏克蘭人民背後，以確保蒲亭在烏克蘭的侵略失敗。」

英國是最早向烏克蘭提供反戰車飛彈等致命軍援的國家之一，此外也參與訓練烏克蘭士兵。

數以百計烏克蘭士兵已在英國完成軍事訓練，包括學習如何使用英國政府提供的多管火箭系統（Multiple Launch Rocket System, MLRS），以對抗俄羅斯的砲兵戰術。

媒體受邀在英格蘭南部索爾茲伯里（Salisbury），拍攝烏軍在演習中裝載和發射105mm輕型榴彈砲，以及使用多管火箭系統的畫面。在紐西蘭支持下，英國向450多名烏克蘭武裝部隊成員提供軍事訓練。

英國參與訓練烏軍，是國際社會提供廣泛支持計畫的一環。俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，西方尋求提供愈來愈先進的武器系統和使用技能，來幫助烏克蘭擊退俄軍。

莫斯科以「非軍事化」和「去納粹化」為由，對烏克蘭採取「特別軍事行動」。烏克蘭和西方盟友則說，俄羅斯正在發動一場無端的侵略戰爭。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天告訴北大西洋公約組織（NATO）領導人，在俄羅斯從多條戰線加強攻擊下，烏克蘭需要更多武器和經費來保衛自己。

強生本月無預警造訪烏國首都基輔期間，預告將啟動一項軍事訓練先鋒計畫，預估每120天可訓練多達一萬名烏克蘭武裝部隊成員、傳授經實戰驗證的英軍專業技能。

英方讚賞烏克蘭軍隊的態度，「正如大家可以想像，他們一開始鬥志非常高昂，迫切需要學習相關技能，隨著他們變得更加協調且習慣操作這項系統，心態已逐漸平和」。

「他們的砲台指揮官，如今正按照自身所學和戰術操練烏克蘭部隊。」

烏克蘭 英國 俄羅斯

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