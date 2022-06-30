澤倫斯基稱願出席G20峰會 關鍵在普亭出席與否

烏克蘭總統澤倫斯基(左)29日對到訪的印尼總統佐科威說，他將出席即將在峇里島登場的20國集團(G20)峰會。(美聯社)

烏克蘭 總統澤倫斯基 29日對到訪的印尼總統佐科威說，他將出席即將在峇里島（Bali）登場的20國集團（G20）峰會，不過具體取決於還有誰會參加；他指的是俄羅斯總統普亭 。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在基輔與佐科威（Joko Widodo）會談後說：「我當然接受邀請。烏克蘭是否參與將取決於烏國安全情況，以及峰會與會者的組成。」他顯然是指俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的參與。

法新社報導，佐科威29日人在基輔，接下來將動身前往莫斯科會晤普亭。

和絕大多數主要新興經濟體一樣，印尼試圖對俄烏戰爭保持中立，呼籲以和平方式解決俄羅斯對烏克蘭連月來的進犯。

據路透報導，佐科威會見完澤倫斯基後表示：「雖然很難達成，我要表達和平解決的重要性。我會向普亭總統轉達澤倫斯基總統的訊息。」

佐科威曾說，他致力於處理俄羅斯入侵烏克蘭後，糧食和能源價格攀升及短缺的問題。

他29日在基輔表示，「必須盡一切努力來確保烏克蘭能恢復糧食出口」，並強調需要替烏克蘭糧食運輸提供安全保障，特別是海運。

印尼今年擔任G20輪值主席國。普亭4月宣布受邀參加G20峰會後，雅加達當局受到西方排除普亭與會的施壓。

義大利總理德拉吉（Mario Draghi）昨天表示，佐科威已排除讓普亭出席今年11月舉行的G20峰會，不過克里姆林宮很快駁斥這項聲明。

G20成員國占全球經濟產值約80%，七大工業國集團（G7）則貢獻31%左右。

普亭去年10月受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）危機影響，透過視訊會議參與在羅馬舉行的G20峰會。