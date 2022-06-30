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烏再向北約求援每月50億 並斷交敘利亞

編譯中心／綜合29日電
烏克蘭總統澤倫斯基告訴北約組織各國領袖，烏克蘭需要現代武器和更多金援來對抗俄羅斯入侵。（歐新社）
烏克蘭總統澤倫斯基告訴北約組織各國領袖，烏克蘭需要現代武器和更多金援來對抗俄羅斯入侵。（歐新社）

烏克蘭總統澤倫斯基要求北約提供現代武器和更多金援，並表示對抗俄羅斯入侵的每月費用約為50億美元。此外，俄國鋁業巨擘德里帕斯卡（Oleg Deripaska）表示，莫斯科以軍事攻勢摧毀烏克蘭將是錯誤。這是一次罕見來自俄羅斯商業菁英的指責。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）29日告訴北大西洋公約組織（NATO）各國領袖，烏克蘭需要現代武器和更多金援來對抗俄羅斯入侵。他認為保衛烏克蘭對抗俄國入侵的每月費用約為50億美元。

澤倫斯基說：「俄國每天仍會收到數十億美元，並將這筆錢用於戰爭。我們有數十億美元的赤字，我們沒有石油和天然氣來填補這個缺口。」

此外，烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）及頓涅次克（Donetsk）地區大部分領土落入俄羅斯手中，敘利亞政府29日承認該兩個地區的獨立地位，澤倫斯基隨即宣布與敘利亞斷交。

澤倫斯基形容，敘利亞的舉動是「不值一提的故事」，並指烏克蘭不會再與敘利亞有任何關係，同時揚言會增加對敘利亞的制裁。

敘利亞爆發內戰以來，官方一直獲俄羅斯支持，因此在立場上明顯親俄，並在2018年宣布承認喬治亞分離地區，導致喬治亞決定與敘利亞斷交。

另據衛報報導，英國首相強生（Boris Johnson）表示，如果俄羅斯總統普亭是女人的話，他就不會入侵烏克蘭，並認為這場戰爭是「男子氣概有毒的完美例證」。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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