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敘利亞繼俄國後承認烏東2州獨立 烏克蘭憤而斷交

中央社／基輔29日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

俄羅斯盟國敘利亞承認烏克蘭東部2個分離主義共和國獨立，為此烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天宣布，烏克蘭與敘利亞斷交。

俄羅斯今年2月承認烏東分離主義分子把持的頓內茨克州（Donetsk）和盧甘斯克州（Lugansk）獨立，兩州處於俄羅斯入侵的中心頓巴斯（Donbas）地區，2014年起脫離基輔當局掌控。

法新社和路透報導，敘利亞今天稍早成為除俄羅斯以外率先承認這兩個分離主義共和國的國家，激怒了烏克蘭。

澤倫斯基在通訊軟體Telegram上張貼的影片中說「烏克蘭與敘利亞間不會再有關係」，還說對敘利亞施加的制裁壓力「將更大」。

澤倫斯基形容敘利亞的舉動，是「毫無價值的故事」。

敘利亞從2015年起便在內戰中獲得俄羅斯大力支持。這並非敘利亞政府首度支持俄國承認分離主義的州獨立。

敘利亞2018年承認前身為蘇聯加盟國喬治亞的南奧賽提亞（South Ossetia）和阿布哈茲（Abkhazia）獨立，導致喬治亞與敘利亞斷交。

喬治亞1991年從蘇聯獨立，阿布哈茲和南奧賽提亞獲國際承認為喬治亞一部分，但俄羅斯和少數其他國家承認兩地獨立。

俄羅斯 烏克蘭 澤倫斯基

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