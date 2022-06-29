烏籲列俄支持恐怖主義國家 俄百年首外債違約

俄羅斯飛彈27日擊中烏克蘭人潮洶湧的Amstar購物中心，事發當時現場有超過1000人在商場內。圖為克列緬丘格市醫院病床上，一對受傷的夫婦緊握對方的手。(路透)

俄羅斯 飛彈27日擊中烏克蘭 中部城市克列緬丘格人潮洶湧的Amstar購物中心，當時商場內有超過1000人，導致至少20人死亡、59受傷、40人失蹤，傷亡人數持續增加。7大工業國（G7）領導人斥責俄國 攻擊平民犯下戰爭罪，烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄國應被列入「支持恐怖主義國家」；俄國則稱飛彈擊中的是武器庫。

烏克蘭克列緬丘格市一處擁擠的購物中心遭俄羅斯飛彈攻擊，當時裡面大約有1000人。澤倫斯基在Telegram上表示：「只有不見容於地球、徹底瘋狂的恐佈分子，才會朝民間目標發射飛彈。俄國必須被認定為支持恐怖主義國家，全世界必須阻止俄國的恐怖活動。」

國際信用評級機構穆迪28日確認俄羅斯外幣債務出現一世紀來首度違約，因一批俄債持有人未在期限內收到1億美元債息。穆迪並預警俄國「很可能」會有更多債務違約。

中央社引述法新社報導，俄羅斯2月底侵略烏克蘭後，西方對它祭出一連串空前嚴厲制裁，造成俄國愈來愈孤立於全球金融體系外，因而出現這次歷史性債務違約。

在美國5月取消美國投資人能收到莫斯科付款的制裁豁免措施後，俄羅斯便失去履行外幣債務的最後管道。

穆迪表示：「6月27日當天，也就是30天寬限期截止時，俄羅斯主權債務的持有人仍未收到2批國際債券價值1億美元的票息支付。依照我們的定義，我們視為一起債務違約事件。」

俄羅斯27日表示，莫斯科正著手驅逐八名希臘外交官員，以回應雅典當局決定運送軍事裝備給與俄交戰的烏克蘭。

俄國外交部聲明指出，外交部召見希臘大使，並告知這些外交人員有八天時間離開俄羅斯，並說此一決定是「希臘當局不友善行動的直接後果」。

希臘外交部對俄羅斯此舉「深表遺憾」，並稱這是「毫無根據」。