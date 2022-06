戰爭當頭違反宵禁令跑夜店 基輔警察送219名男子去當兵

烏克蘭 基輔獨立報與俄羅斯官媒《RT》27日報導,烏克蘭首都基輔的警察 日前突擊搜查了數百家夜店,除對違反宵禁 令及持有毒品的民眾開出罰單外,還召集219名跑趴的男性服強制性兵役。

據報導,基輔市警察局長Ivan Vihivsky宣布,上週末的突擊搜查鎖定約420個場所,發現2家俱樂部違反該市的宵禁令在晚間開門營業,同時查出413人違反規定。警方對持有毒品的民眾提出刑事指控,173名參加派對的人則被控犯下「輕流氓罪」(Petty Hooliganism)。

影片來源:YouTube

烏克蘭目前規定所有年紀在18至16歲之間的男子要登記服兵役,同時禁止在這個年齡範圍的男子出國。Vyhivsky就指麾下員警搜查了「徵兵年齡」男子的軍事文件,並傳喚219名男子到入伍辦事處報到。

Vyhivsky據報表示,他的主要職責仍是確保大眾遵守戒嚴令,並指警察跟軍委(Military Commissars)一起在晚間巡邏市內街道、廣場和公園,以及著重於檢查夜間娛樂場所,「我們將繼續進行這類檢查,因為首都的每一位居民必須了解局勢的嚴重性,並且要知道仍然存在的危險」。

⚡️ 219 men served notes of conscription while clubbing.



During a raid, Kyiv police discovered two nightclubs violating curfew.



As a result, 219 men were handed a summon to the military registration and enlistment office, the Kyiv Police Department reported.