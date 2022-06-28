戰爭當頭違反宵禁令跑夜店 基輔警察送219名男子去當兵

烏克蘭基輔獨立報與俄羅斯官媒《RT》27日報導，基輔警察日前突擊搜查了數百家夜店，除對違反宵禁令及持有毒品的民眾開出罰單外，還召集219名違規跑趴的男性服強制性兵役。照片翻攝：FACEBOOK/UA.KyivPolice

烏克蘭 基輔獨立報與俄羅斯官媒《RT》27日報導，烏克蘭首都基輔的警察 日前突擊搜查了數百家夜店，除對違反宵禁 令及持有毒品的民眾開出罰單外，還召集219名跑趴的男性服強制性兵役。

據報導，基輔市警察局長Ivan Vihivsky宣布，上週末的突擊搜查鎖定約420個場所，發現2家俱樂部違反該市的宵禁令在晚間開門營業，同時查出413人違反規定。警方對持有毒品的民眾提出刑事指控，173名參加派對的人則被控犯下「輕流氓罪」（Petty Hooliganism）。

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烏克蘭目前規定所有年紀在18至16歲之間的男子要登記服兵役，同時禁止在這個年齡範圍的男子出國。Vyhivsky就指麾下員警搜查了「徵兵年齡」男子的軍事文件，並傳喚219名男子到入伍辦事處報到。

Vyhivsky據報表示，他的主要職責仍是確保大眾遵守戒嚴令，並指警察跟軍委（Military Commissars）一起在晚間巡邏市內街道、廣場和公園，以及著重於檢查夜間娛樂場所，「我們將繼續進行這類檢查，因為首都的每一位居民必須了解局勢的嚴重性，並且要知道仍然存在的危險」。