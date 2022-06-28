烏克蘭人口出逃「電力過剩」 擬賣給歐盟籌措軍費

烏克蘭將出售電力給歐盟國家。圖為烏克蘭赫梅利尼茨基核電站全景。（路透資料照片）

俄羅斯近期減少對歐洲供應天然氣，使歐盟 國家今冬將面對嚴重電力短缺。為確保電力供應，歐盟決定尋求烏克蘭 協助，將烏國電網連接上歐洲電網，預料最快可在未來幾日開始供應少量電力。

華爾街日報報導，在俄烏衝突爆發後，烏克蘭大量電力基礎設施被炸毀，風力及太陽能發電重鎮的南部城市赫爾松及亞速海地區也落入俄方手上，令烏克蘭的供電量減少。然而隨著數以百萬計難民逃離當地，以及大量工業設施關閉後，烏克蘭電力需求大幅下降，目前更有剩餘電力可對外供應。

烏克蘭官員表示，可以通過出售剩餘電力，賺取數十億美元收益，成為烏軍在戰場上的資金。據報導，烏克蘭正與歐盟商討打開電力通道，歐洲電力公司不但獲得更多電力，且價格低於在本地生產的成本。

烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）管理委員會主席庫德列茨基表示，或可於本月內或7月初開始，向斯洛伐克、羅馬尼亞和匈牙利提供少量電力。

Ukrenergo早在今年3月就向歐洲輸電調度中心協會（ENTSO-E）提出申請，希望盡快獲得將烏國電力輸出至歐洲的許可，終於在8日獲正式通過。這也使烏克蘭向歐盟國家出口電力的計畫，與原訂規畫提早2年半達成。

烏國能源部長顧問澤卡爾曾受訪表示，若一切順利，烏國有望在年底藉由電力出口，獲利約15億歐元。

但歐盟官員透露，若烏克蘭要向歐盟大量供電，所需的基礎設施或要花數年甚至十年興建，美國方面已為此向烏方提供技術和財政援助。Ukrenergo近期已開始加快調整烏國電網，包括重新調校輸電頻率的軟件，確保向歐供電時不會導致歐洲電力系統不穩定。

自從2014年俄國 出兵克里米亞後，烏克蘭即致力擺脫對俄國電力的依賴，而烏國境內擁有55吉瓦（GW）裝置容量的發電廠，可生產足夠電力。