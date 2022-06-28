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回應G7峰會？俄軍空襲烏克蘭多地 兩個月來最大規模

編譯中心／綜合27日電

烏克蘭官員26日表示，俄軍25、26日周末期間用巡弋飛彈大規模空襲烏國各地，飛彈來自白俄羅斯與裏海上空的俄機與黑海的俄艦，是近幾周以來規模最大、協同程度最高的空襲。

紐約時報報導，烏克蘭情報顯示6架俄軍Tu-22M3轟炸機從鄰近白俄的沙伊科夫卡機場起飛，進入白俄空域後轉烏克蘭的方向，隨即在距烏克蘭邊界48公里處發射至少12枚巡弋飛彈打擊北部目標，然後飛返俄國。而在烏國南部的尼古拉耶夫，市長也表示俄軍從占領區發射飛彈打中當地的平民設施。

首都基輔也遭受俄軍攻擊，從裏海上空發射的飛彈擊中一座公寓，造成至少一人喪生，還損及附近一處幼兒園，所幸當時園內沒有學童。

華盛頓戰爭研究所（ISW）在最新戰況分析指出，俄軍今天對基輔的舍甫琴基夫斯基地區發動大規模飛彈空襲，很可能意在回應目前正在召開的七大工業國（G7）領袖峰會。ISW認為，這與俄軍4月29日於聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）到訪時發動攻擊如出一轍。周末這場空襲是4月底以來基輔首度遭到如此規模的打擊。

推特上一個資源公開帳號GeoConfirmed指出，飛彈鎖定目標為阿特姆國營聯合控股公司，是一家空對空飛彈、反戰車飛彈、飛機設備及飛彈自動空中導引訓練與維護系統的製造商。

GeoConfirmed認為俄軍很可能以飛彈的最大射程攻擊，如此飛彈射後的衛星定位與雷達相關導引易遭干擾，以致誤擊民生設施。

紐時指出，烏軍稱俄國軍機也空襲東部利西昌斯克的烏軍陣地，準備切斷補給線並進行包圍；利西昌斯克與北頓內次克是雙連城，北頓日前淪陷，利西昌斯克已成烏軍在盧甘斯克州僅存的最後一個城鎮，但也岌岌可危。

「華盛頓郵報」在利西昌斯克外圍的前線記者，直擊烏軍在撤退時挨炸。一支烏軍空降單位26日早晨搭著裝甲運兵車輛從北頓內次克的前線撤退，就在車隊正準備駛入一個村莊時遭到俄軍集束炸彈攻擊。部隊指揮官說：「我們在前線時反而沒事，一撤退反而被打。」

烏克蘭 頓內次克 俄國

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