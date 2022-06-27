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俄烏開戰後首次出訪 普亭將赴塔吉克、土庫曼

編譯中心／綜合26日電
俄國總統普亭本周將訪問中亞地區國家塔吉克和土庫曼，這將是普亭下令揮軍侵略烏克蘭後的首次出訪行程。(路透)
俄國總統普亭本周將訪問中亞地區國家塔吉克和土庫曼，這將是普亭下令揮軍侵略烏克蘭後的首次出訪行程。(路透)

俄羅斯國營電視台今天報導指出，俄國總統普亭本周將訪問中亞地區國家塔吉克和土庫曼，這將是普亭下令揮軍侵略烏克蘭後的首次出訪行程。

俄羅斯-1頻道的克里姆林宮記者表示，普亭將訪問塔吉克和土庫曼，然後在俄國首都莫斯科跟印尼總統佐科威進行會談。造訪塔吉克首都杜桑貝期間，普亭將會見塔吉克總統拉赫蒙，他是俄國的親密盟友。普亭也將在土庫曼首都阿什加巴特出席裏海國家峰會，與會者包括亞塞拜然、哈薩克、伊朗和土庫曼等國的領導人。

據俄羅斯新聞社引述俄國國會上議院議長馬維彥科報導，普亭還計畫於6月30日和7月1日訪問白俄羅斯格羅德諾，與白俄總統盧卡申科參加一場論壇會議。

於此同時，七大工業國集團（G7）峰會今天在德國登場，與會領袖共進午餐時嘲笑普亭愛耍硬漢形象，戲稱他們是否該脫得只剩下襯衫，或甚至更少。

G7領袖開玩想學普亭打赤膊。圖為普亭2013年休假時打赤膊釣魚。(Getty I...
G7領袖開玩想學普亭打赤膊。圖為普亭2013年休假時打赤膊釣魚。(Getty Images)

東道主德國總理蕭茲在巴伐利亞的艾爾莫城堡舉辦7個強大民主國家的峰會。英國首相強生在餐桌旁坐下時問道：「我們要脫外套嗎？」來自英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本、美國和歐盟的領袖陷入兩難。

加拿大總理杜魯多建議等正式拍照後再脫，但強生隨即打趣道：「我們必須證明我們比普亭更強悍。」這個玩笑話題一直持續。杜魯多說：「我們將打赤膊騎馬露一手。」他指的是普亭2009年曾赤膊騎馬拍照。

歐盟執行委員會主席范德賴恩稱：「騎馬最好。」顯然沒考慮服裝問題本身。強生插話說：「我們必須向他們展示我們的胸肌。」在記者被請出去前，幾位領袖穿著外套拍照，把衣著問題留給閉門會議討論。

普亭 白俄羅斯 俄國

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