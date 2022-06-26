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債券支付期限至仍無動靜 俄羅斯瀕臨違約

中央社倫敦26日綜合外電報導
俄羅斯恐發生該國數十年來首起違約。圖為俄國總統普亭。(美聯社)
俄羅斯恐發生該國數十年來首起違約。圖為俄國總統普亭。(美聯社)

俄羅斯債券利息支付款寬限期將在今天到期，目前仍無跡象顯示俄羅斯國際債券持有人已經收到利息款項，莫斯科逼近債務違約，恐發生該國數十年來首起違約。

俄羅斯2月24日侵略烏克蘭後，西方國家對莫斯科實施全面性制裁，基本上切斷俄羅斯和全球金融體系的關係，俄羅斯難以繼續支付規模400億美元債券的款項，對許多投資人而言，俄羅斯資產成了燙手山芋。

克里姆林宮一再表示，俄羅斯沒有理由違約，但因遭制裁，沒辦法付錢給債券持有人，並指控西方國家試圖讓俄羅斯陷入人為違約。

俄羅斯力圖避免陷入自布爾什維克（Bolshevik）革命以來，首宗國際債券重大違約事件，卻面臨無法跨越的障礙，美國財政部外國資產管制局（US Office of Foreign Asset Control，FAC）5月底實際上阻擋俄羅斯從事任何支付。

昆鷹律師事務所主權訴訟部門主管哈拉尼茲基（Dennis Hranitzky）告訴路透：「3月以來，我們認為俄羅斯的違約恐怕難以避免，只是時間早晚的問題。」

「OFAC的干預給了我們這個問題的答案，違約的時間終於來到。」

鑑於莫斯科現在沒辦法在國際金融市場上借貸，同時憑著豐饒的石油和天然氣收入也不需要借貸，俄羅斯正式被宣告違約大體是象徵性。

目前有問題的是兩檔債券1億美元的利息支付，其中一檔以美元計價，另一檔以歐元計價，支付期限原本在5月27日，有30天的寬限期，將在今天到期。

俄羅斯財政部表示，已以美元和歐元付款給國內的俄羅斯集保公司（National Settlement Depository），並強調俄羅斯財政部已經履行義務。

然而，這筆錢不太可能找到管道進入國際債券持有人的帳戶中。對許多債券持有人來說，未在期限內收到款項已經構成違約。

莫斯科近日來想方設法因應即將到期的債券支付款項，避免發生違約。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）22日簽署一項命令啟動臨時性措施，給政府10天的時間選擇銀行依照新計畫處理支付事宜，意味著俄羅斯考慮以盧布支付。

Eversheds Sutherland律師事務所合夥人，同時也是企業犯罪和調查部門主管烏拉（Zia Ullah）表示，俄羅斯說它遵守債券條款中的義務，但並非那麼一回事。

「舉例來說，倘若你是不滿意的投資人，倘若你知道這筆錢卡在保管帳戶，基本上這將是俄羅斯現在說的實際影響，答案會是，在你履行義務前，都不算滿足債券的條件。」

俄羅斯 債券 財政部

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