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G7領袖拿普亭開玩笑 想學他打赤膊

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俄軍轟炸基輔增至1死5傷 拜登痛批野蠻

中央社德國艾爾莫城堡26日綜合外電報導
基輔一棟民宅25日遭到轟炸，消防員前往滅火。(美聯社)
基輔一棟民宅25日遭到轟炸，消防員前往滅火。(美聯社)

拜登總統（Joe Biden）今天在德國舉行的七大工業國集團（G7）峰會，以「野蠻行徑」來形容俄羅斯烏克蘭首都基輔（Kyiv）的最新轟炸。

莫斯科連續第2天加強空襲烏克蘭。官員表示，俄國飛彈今天擊中基輔市區一棟住宅大樓和幼兒園，造成1死5傷。

緊急應變單位表示，消防人員撲滅舍甫琴科區（Shevchenkivsky）一棟9層樓住宅大樓冒出的火勢，建築物受損嚴重，瓦礫掉到停在外面的汽車上，屋頂破了個大洞。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在傳訊應用程式Telegram寫道：「救難人員拖出一名7歲女童，她還活著，現在他們試圖救出女童的母親。瓦礫堆下還有人。」已有數人送醫。

路透社記者在400公尺外一間私立幼兒園的遊樂場旁，看到一個被炸出來的大洞，幼兒園窗戶碎裂，區域內一些私人倉庫全毀。

烏克蘭警政首長克利孟科（Igor Klymenko）在國家電視台上說有5人受傷。警方隨後證實有1人死亡。

拜登在G7峰會會場被問到對基輔遇襲有何回應時告訴記者：「他們（俄羅斯）又犯下野蠻行徑。」

俄羅斯今天則表示，俄軍對烏克蘭北部和西部3處軍事訓練中心發動攻擊，其中一處靠近波蘭邊界。而北大西洋公約組織（NATO）幾天後就要召開峰會。

俄國國防部發布聲明表示，這波轟炸使用的是「俄國航太部隊的高精準武器和『口徑』（Kalibr）飛彈」。

其中一處目標為利維夫州（Lviv）斯塔里奇區（Starychi）的烏克蘭部隊軍事訓練中心，當地距離北約成員國波蘭約30公里。

另外兩處分別位於切爾尼戈夫州（Chernihiv）和日托米爾州（Zhytomyr）。

但俄羅斯未立即評論今天基輔遇襲一事，莫斯科矢口否認攻擊平民。

烏克蘭空軍發言人表示，俄羅斯轟炸機在超過1000公里外、靠近裡海（Capsian Sea）的俄國阿斯特拉罕州（Astrakhan）發射4至6枚長程飛彈。烏克蘭防空部隊擊落一些來襲飛彈。

基輔市區今晨發生多達4次爆炸，幾小時後基輔又發生兩次爆炸，但目前尚無受損跡象，意味來襲飛彈可能被擊落。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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