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北頓內次克落俄手中 烏克蘭一個多月來最大挫敗

中央社／基輔25日綜合外電報導
俄羅斯與烏克蘭當局25日表示，俄軍已完全掌控烏東城市北頓內次克。圖為4月當地居民經過一處被炸毀的住宅大樓。(路透資料照片)
俄羅斯與烏克蘭當局25日表示，俄軍已完全掌控烏東城市北頓內次克。圖為4月當地居民經過一處被炸毀的住宅大樓。(路透資料照片)

俄羅斯烏克蘭當局今天表示，俄軍已完全掌控烏東城市北頓內次克（Sievierodonetsk），這是烏克蘭歷經數周來最血腥戰鬥後，基輔一個多月來最重大的戰場挫敗。

烏克蘭稱撤離北頓內次克是「戰術性撤退」，未來將從北頓涅次河（Siverskyi Donets）對岸地勢較高的利西昌斯克（Lysychansk）繼續作戰。親俄分離主義者則說，俄羅斯軍隊現在正在攻打利西昌斯克。

北頓內次克淪陷，可以說是俄羅斯上月奪占馬立波（Mariupol）以來的最大勝利。火力強大的俄軍在烏東苦無進展，拿下北頓內次克讓戰局改觀。

北頓內次克原本人口超過10萬人，現在已淪為一片廢墟。

俄軍現在將尋求繼續挺進，在對岸奪占更多土地，烏克蘭則希望莫斯科為拿下這座小城市付出慘痛代價，讓他們無力招架烏軍反攻。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在影片中矢言收復所有淪陷城市，但也坦承心情大受影響。他說：「我們不知道會持續多久，還要遭受多少重創、失敗，要努力多久才能看到勝利曙光。」

北頓內次克市長斯特約克（Oleksandr Stryuk）表示：「這座城市現在被俄羅斯完全占領，他們正試圖建立自己的秩序。」

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）則告訴路透社，烏克蘭正在進行「戰術重組」，將部隊撤出北頓內次克。

「俄羅斯正在使用…他們在馬立波的策略：把這座城市從地球表面消滅，鑑於這種情況，在廢墟和開闊的田野中進行防禦不再可能，因此烏克蘭軍隊正在轉往高地，繼續防禦行動。」

俄羅斯國防部表示，俄羅斯軍隊已經完全掌控北頓內次克和附近城鎮博里夫西克（Borivske）。

但根據俄羅斯塔斯社（Tass）援引當地警方與俄羅斯分離主義當局報導，不久之後，烏克蘭從北頓內次克城外發動砲擊，迫使俄羅斯軍隊暫停從當地化工廠撤離人員。

俄羅斯 烏克蘭 頓內次克

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