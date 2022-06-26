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白俄大規模轟炸烏北 烏克蘭批：莫斯科圖拉白俄下水

編譯中心／綜合25日電
白俄羅斯25日大規模轟炸烏克蘭北部的切爾尼戈夫。切爾尼戈夫地區已遭俄軍多次轟炸，當地一名村民在她的破屋中料理下一餐。（Getty Images）
白俄羅斯25日大規模轟炸烏克蘭北部的切爾尼戈夫。切爾尼戈夫地區已遭俄軍多次轟炸，當地一名村民在她的破屋中料理下一餐。（Getty Images）

白俄羅斯境內今天發射飛彈攻擊烏克蘭北部邊境地區，烏克蘭情報單位指控，俄國試圖把白俄捲入這場戰爭。俄國當局表示，俄軍在烏東擊斃了「多達80名」波蘭戰鬥人員；另外，烏東重鎮北頓內次克市長斯特約克表示，俄軍經過數周戰鬥後，已完全占領這座具戰略重要性的前線城市。

烏克蘭軍方聲明指出，烏克蘭北部邊境地區切爾尼戈夫遭到白俄境內發射的飛彈「大規模轟炸」，烏克蘭北部軍事指揮部在臉書發文表示：「清晨5時左右，切爾尼戈夫地區遭到飛彈大規模轟炸。從白俄領土和領空發射的20枚火箭鎖定攻擊德斯納村莊。」

有媒體報導提到，這是俄國軍隊從白俄境內發動的攻擊。烏克蘭情報單位指出：「克里姆林宮試圖將白俄捲入在烏克蘭的戰爭，作為戰時盟國，今天的攻擊與這項意圖有直接關係。」

俄羅斯總統普亭25日確實接見了白俄總統盧卡申科，表示俄國將運交可搭載核彈頭的飛彈給白俄。盧卡申科上月表示，已向俄國採購可搭載核彈頭的伊斯坎德飛彈以及S-400防空飛彈系統。

此外，俄國國防部發表聲明說，在對頓內次克州「康斯坦丁諾夫卡Megatex鋅工廠發動的精準攻擊，擊斃了多達80名波蘭傭兵、20輛裝甲戰鬥車和8輛冰雹式（Grad）多管火箭發射車」，但此事無法獨立查證。

在俄羅斯和波蘭因烏克蘭戰事而致緊張關係升高之際，俄國當局已將卡廷紀念碑（Katyn）的波蘭國旗移除。這座紀念碑是哀悼二戰時期遭蘇聯屠殺的大批波蘭人。

另據路透報導，烏克蘭國家緊急救難服務處官員說，烏克蘭已經清理完面積達620平方公里的土地，上面布滿數以千計的爆裂裝置，包括2000枚從空中投下的炸彈；但仍將近有30萬平方公里的土地仍被視為「受到汙染」。他說，一旦俄烏戰爭結束，烏克蘭將須花費至少10年時間，才能清除領土與領海的所有地雷與爆裂物。

烏克蘭 俄國 白俄羅斯

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