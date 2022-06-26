歐盟立場鬆動 立陶宛恐被迫放行俄「遭制裁」貨物

立陶宛鐵路公司的一名專家在基拔太的邊境火車站，檢查來自俄羅斯飛地加里寧格勒的貨運車廂。（路透）

俄羅斯 侵略烏克蘭遭歐盟 制裁，立陶宛 停止讓遭歐盟制裁的貨物在俄羅斯本土與飛地加里寧格勒之間往來運輸，莫斯科揚言報復。有跡象顯示，歐盟立場出現鬆動，立陶宛被迫為俄遭制裁貨品開路的壓力大增。

加里寧格勒州於立陶宛、波蘭之間，未接壤俄羅斯其他地區，與俄國其他地區之間的貨物運輸高度依賴途經立陶宛的鐵路。近日制裁生效後，俄方宣稱加里寧格勒州遭「封鎖」、立陶宛刻意單方面對俄羅斯貨品和旅客實施禁運。

立陶宛政府強調，「封鎖」說不符事實，立陶宛未禁止不受制裁的貨品和旅客在加里寧格勒州與俄羅斯其他地區之間往來，且制裁施行方式是依照歐盟執委會的建議。

歐盟在制裁生效後頭幾天支持立陶宛的說法，但隨著俄方言語威嚇態勢升高，歐盟的立場明顯出現鬆動。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾20日說，俄方對立陶宛的不實指控是宣傳把戲，但他也提到，不排除將重新檢視制裁詮釋和執行方式。

歐盟執委會發言人馬莫爾22日表示，執委會正與立陶宛密切磋商，將提供立方「補充」指引。他指出，為落實制裁，立陶宛必須對陸路過境貨物執行更多檢查，但這些檢查必須符合「比例原則」與「聰明風險管理」。

部分歐盟成員國官員擔憂區域情勢將進一步升高、不希望俄方有理由宣稱遭「封鎖」。他們甚至開始檢討立陶宛是否「執法過當」，並稱加里寧格勒遭遇的不便是意料之外的效應。新版制裁指引預計下周公布。

立陶宛籍歐洲議會議員奧許特列維丘斯24日偕同來自不同國家的4名議員，致函歐盟執委會主席范德賴恩及波瑞爾，指出對俄制裁必須貫徹始終並強化，這攸關歐盟政策的可信度，「加里寧格勒州不能成為例外」。

奧許特列維丘斯在臉書貼文說，歐盟目前傾向立場為：遭制裁貨品只要運輸起點和終點都是俄羅斯，就能在加里寧格勒州與俄羅斯其他地區之間自由流通。

這樣的改變等同讓立陶宛獨自承受執行制裁的壓力，如同在立陶宛境內為遭制裁俄國貨品開設「綠色通道」。隨著各階段制裁陸續生效卻漏洞頻傳，歐盟對俄讓步的態勢似乎越來越明顯。