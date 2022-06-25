烏東關鍵地區被攻破 烏克蘭恐丟盧甘斯克 將撤出北頓內次克

由於俄軍持續不斷的轟炸，盧甘斯克州長稱北頓內次克「幾乎變成瓦礫堆」。（Getty Images）

烏克蘭 23日獲得歐盟授予候選國資格，外交勝利但戰場失利。一名烏克蘭地方官員在電視節目上表示，截至24日早上，烏克蘭東部盧甘斯克 州利西昌斯克市以南一個關鍵地區，已被俄羅斯 軍隊「完全占領」。

戈爾斯科耶地方首長巴布琴科在電視節目上表示：「不幸的是，截至今天為止…整個戈爾斯科耶區都被占領了。市郊有一些無足輕重的局部交火，但敵人已經進入該區。」失去戈爾斯科耶及其周圍幾個地區，使盧甘斯克州最後一個由烏克蘭控制的主要城市利西昌斯克市，面臨俄軍從三方包圍的危險。

俄國國防部表示，俄軍已經在戈爾斯科耶包圍約2000名烏克蘭軍隊，其中包括80名外籍士兵。

烏克蘭表示，烏國軍隊正在從利西昌斯克市的雙子城市北頓內次克撤出，這將是烏克蘭試圖擊敗俄軍所面臨的重大挫折。盧甘斯克州長蓋戴24日說，烏克蘭軍隊在這個東部城市戰場上與俄羅斯激戰數周後，將不得不從北頓內次克撤退。蓋戴在通訊軟體Telegram說：，由於俄軍持續不斷的轟炸，這座城市「幾乎變成瓦礫堆」。

另一方面，美國國務卿布林肯24日在柏林表示，因為俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭，將使飢餓人口再增加4000萬或5000萬人。他否認是因西方的制裁而造成困境。

布林肯24日出席在柏林舉行的國際糧食安全會議，德國外交部長貝爾伯克表示，國際合作夥伴正在共同努力應對俄國可能破壞穩定的穀物戰爭和相關宣傳。