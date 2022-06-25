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美情報：俄在烏克蘭黑海港口布水雷 故意阻擋糧食出口

編譯中心／綜合24日電
根據最新解密的美國情報，俄羅斯海軍已接到命令在敖德薩和奧恰基夫的港口布設水雷，並已在聶伯河完成布設，作為封鎖烏克蘭糧食出口的手段。（取自美軍）
根據最新解密的美國情報，俄羅斯海軍已接到命令在敖德薩和奧恰基夫的港口布設水雷，並已在聶伯河完成布設，作為封鎖烏克蘭糧食出口的手段。（取自美軍）

根據最新解密的美國情報，俄羅斯海軍已接到命令在烏克蘭敖德薩和奧恰基夫的港口布設水雷，並已在聶伯河完成布設，作為封鎖烏克蘭糧食出口的手段。

衛報報導，美國官員發布衛星圖像，顯示本月4日俄羅斯導彈襲擊靠近尼古拉耶夫的烏克蘭第二大糧食碼頭並造成破壞，導致「出口能力至少降低三分之一」。俄方否認在黑海港口周圍埋設水雷，並反過來指控基輔當局在自家港口布雷。

美國表示其情報表明俄羅斯採取戰略以切斷仍在烏克蘭控制下的海岸，一位美國官員指出：「黑海艦隊奉命有效封鎖烏克蘭的敖德薩和奧恰基夫港口」「我們能證實，儘管俄羅斯公開聲稱未在黑海西北部布雷，但實際上正在奧恰基夫附近的黑海部署水雷。還有跡象顯示，俄軍先前在第聶伯河布雷。」

目前外界正在研究替代陸路路線，土耳其提議護送貨船通過黑海，英國則表示願意向土耳其提供技術性協助。

克里姆林宮已正式否認意圖引發全球饑荒，但「今日俄羅斯」（RT）總編輯西蒙尼揚本周稍早暗示這就是策略，他說：「饑荒將從現在開始，他們將解除制裁並與我們化敵為友。」

美國軍援的「高機動性多管火箭系統」已運抵烏克蘭。圖為今年5月，美國總統拜登參觀位...
美國軍援的「高機動性多管火箭系統」已運抵烏克蘭。圖為今年5月，美國總統拜登參觀位於阿拉巴馬州的洛克希德馬丁公司。（摘自美國白宮官網）

另一方面，美國持續軍援烏克蘭，白宮發言人柯比24日表示，美國正向烏克蘭提供新一批價值4.5億美元的軍事援助，包括增援4個包含「高機動性多管火箭系統」（海馬斯，HIMARS）已運抵烏克蘭，另有數萬發火砲彈藥和巡邏艇，盼能扭轉烏軍在頓巴斯地區的劣勢。

烏克蘭24日宣布，烏軍在北頓內次克與俄軍激戰數周後，不得不撤退。

在美國軍援烏克蘭先進遠程火箭炮之際，俄羅斯國防部長蕭伊古23日與到訪的白俄羅斯國防部長赫列寧舉行會談。蕭伊古表示，局勢決定俄白雙方需要聯合採取緊急措施，提高區域集團部隊和統一區域防空系統的戰備狀態。

烏克蘭 白俄羅斯 國防部

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