烏防長：收到美援先進火箭系統 「這是俄侵略者最後的夏天」

烏克蘭 當局今天宣布,已收到美國提供的「高機動性多管火箭系統」(HIMARS),希望這種先進武器可以協助扭轉俄軍入侵的戰局。

烏國國防部 長列茲尼科夫(Oleksiy Reznikov)在推特發文證實,「HIMARS已運抵烏克蘭。感謝我的同僚兼好友@SecDef奧斯丁 (Lloyd J. Austin III,即美國國防部長奧斯丁)提供這些強大武器!對俄羅斯占領者來說,今年夏天將酷熱難熬,對其中的一些人來說,這將是他們人生中的最後一個夏天。」

HIMARS have arrived to Ukraine.

Thank you to my 🇺🇲 colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!

Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp