我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

烏防長：收到美援先進火箭系統 「這是俄侵略者最後的夏天」

中央社基輔23日綜合外電報導
烏克蘭國防部長列茲尼科夫（右）及美國國防部長奧斯丁。（Getty Images）
烏克蘭國防部長列茲尼科夫（右）及美國國防部長奧斯丁。（Getty Images）

烏克蘭當局今天宣布，已收到美國提供的「高機動性多管火箭系統」（HIMARS），希望這種先進武器可以協助扭轉俄軍入侵的戰局。

烏國國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）在推特發文證實，「HIMARS已運抵烏克蘭。感謝我的同僚兼好友＠SecDef奧斯丁（Lloyd J. Austin III，即美國國防部長奧斯丁）提供這些強大武器！對俄羅斯占領者來說，今年夏天將酷熱難熬，對其中的一些人來說，這將是他們人生中的最後一個夏天。」

列茲尼科夫並未透露烏國收到的HIMARS具體數量。

烏國當局曾表示，它需要HIMARS，才能與俄軍火箭系統的射程範圍互相匹敵。據稱俄軍經常使用火箭系統來打擊烏東頓巴斯（Donbas）的烏軍陣地。

華盛頓先前指出，基輔方面保證遠程武器不會被用來攻擊俄國領土，以免導致衝突升級。

莫斯科則揚言，如果西方向烏國供應高精度機動火箭系統使用的遠程飛彈，俄軍將攻擊更多「尚未受到打擊」的烏國目標。

國防部 烏克蘭 奧斯丁

上一則

世衛斟酌是否宣告猴痘為公衛緊急事件 引非洲批評

下一則

聯合國：烏克蘭152處歷史遺跡 遭俄戰火破壞

延伸閱讀

開戰來最大宗 拜登軍援烏10億

開戰來最大宗 拜登軍援烏10億
開戰以來最大宗 拜登宣布軍援烏克蘭10億美元

開戰以來最大宗 拜登宣布軍援烏克蘭10億美元
對美官方交流 中罕見宣稱：台海非國際水域

對美官方交流 中罕見宣稱：台海非國際水域
美中防長交鋒 地緣政治對立加深歧見

美中防長交鋒 地緣政治對立加深歧見

熱門新聞

奧地利維也納(Vienna)已經是近五年內第三度被經濟學人信息社評為年度最宜居城市。(Pixabay)

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

2022-06-23 12:30
烏克蘭西部城市利維夫18日舉行陣亡官兵的葬禮。（Getty Images）

澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...

2022-06-18 10:40
英國房地產業者破產數近幾個月來激增。(Getty Images)

英國房地產業 掀破產潮

2022-06-20 15:29
普亭在「聖彼得堡國際經濟論壇」演說，稱希望在結束對烏克蘭的「特殊軍事行動」後，俄羅斯能恢復與烏克蘭間的關係。(美聯社)

普亭：特殊軍事行動結束後 希望俄烏關係恢復正常

2022-06-17 15:07
法國總統馬克宏（右）、德國總理蕭茲（中）、義大利總理德拉吉（左）難得流露出風趣的一面。（Getty Images）

11小時車程太累人 德法義三國領袖公然比「大小」

2022-06-16 12:37
這段五天鋪完的公路長達75公里。(取材自推特）

破紀錄！印度鋪75公里路 只用105小時

2022-06-17 10:24

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼