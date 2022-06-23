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烏俄激烈交戰 爭奪頓巴斯雙子城控制權

中央社基輔23日綜合外電報導
烏俄在頓巴斯激烈交鋒。(美聯社)
烏俄在頓巴斯激烈交鋒。(美聯社)

烏克蘭當局今天表示，烏克蘭失去對烏東頓巴斯地區（Donbas）兩個村落的控制。烏俄正在頓巴斯激烈交鋒，爭奪雙子城市北頓內次克與利西昌斯克的控制權。

烏克蘭東部盧甘斯克州（Lugansk）州長蓋戴（Sergiy Gaiday）說：「我們失去對洛斯庫蒂夫卡（Loskutivka）和萊-奧列克山德里夫卡（Rai-Oleksandrivka）的控制。」這是北頓內次克（Severodonetsk）東南部的兩個村落。

俄軍奪下這兩個村落後，更加深入頓巴斯地區。

蓋戴說，俄羅斯軍隊正試圖占領北頓內次克。這是一個戰前人口約10萬的工業城鎮，烏軍和俄羅斯軍隊已經在此對峙戰鬥長達數周。

他說，莫斯科軍隊「正在展開進攻，包圍我們在利西昌斯克（Lysychansk）的軍隊，並封鎖利西昌斯克通往巴克馬特（Bakhmut）的路線」，這是離開戰區的關鍵生命線。

他說：「北頓內次克正被摧毀，我方部隊所有陣地遭受日夜不停砲襲。」

另一方面，烏克蘭親俄分離分子馬羅奇科（Andrei Marochko）今天告訴法新社，烏克蘭軍隊保衛雙子城市北頓內次克及利西昌斯克的抵抗根本「徒勞無功」。

馬羅奇科說：「他們的抵抗毫無意義，徒勞無功。我認為以我們軍隊前進的速度，盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）所有領土很快就會得到解放。」

根據馬羅奇科的說法，隨著俄羅斯軍隊及其分離主義盟友控制住通往城市的主要補給線，盧甘斯克基本上已經被包圍。

烏克蘭 頓內次克 盧甘斯克

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