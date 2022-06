英情資指俄軍朝利西昌斯克推進5公里 烏方承認再失2村

英國國防部 在23日的最新烏克蘭 局勢情資簡報指出,俄羅斯軍隊自19日起極有可能朝著烏東頓巴斯地區城市利西昌斯克(Lysychansk)的南側入口推進超過5公里。並稱部分烏克蘭部隊已經撤出,可能要避免被包圍。

英方認為,俄方在這個區域的表現有所改善,有可能是最近部隊補充兵員和火力高度集中的結果。隨著這種圍繞住民地邊緣的緩慢推進,俄軍正使利西昌斯克-北頓內次克 (Sieverodonetsk)口袋承受越來越大的壓力。不過,俄方實現更深度包圍以拿下西頓內次克州的努力仍然停滯不前。

另據CNN報導,烏克蘭的盧甘斯克州長蓋戴(Serhiy Hayday)表示,自前一天以來,Loskutivka與Rai-Oleksandrivka已經被俄軍佔領。據報導,兩個村莊均位於利西昌斯克西南,就在連接利西昌斯克跟西方的主要高速公路8公里以內。烏克蘭總參謀部也表示,俄方的重點現在是佔領高速公路。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 June 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/IMlKAZ5Kay 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/El9tqwfNba

The capture of Loskutivka and Rai-Oleksandrivka by Russian forces puts any Ukrainian forces left in the Zolote salient at serious risk of being encircled. https://t.co/I47Dn6L9ow https://t.co/lr3p9dvLqT pic.twitter.com/zorszGkMH4