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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

英情資指俄軍朝利西昌斯克推進5公里 烏方承認再失2村

編譯周辰陽／即時報導
烏東頓巴斯地區城市利西昌斯克外的煉油廠可見到滾滾濃煙冒出，攝於21日。Getty Images
烏東頓巴斯地區城市利西昌斯克外的煉油廠可見到滾滾濃煙冒出，攝於21日。Getty Images

英國國防部在23日的最新烏克蘭局勢情資簡報指出，俄羅斯軍隊自19日起極有可能朝著烏東頓巴斯地區城市利西昌斯克（Lysychansk）的南側入口推進超過5公里。並稱部分烏克蘭部隊已經撤出，可能要避免被包圍。

英方認為，俄方在這個區域的表現有所改善，有可能是最近部隊補充兵員和火力高度集中的結果。隨著這種圍繞住民地邊緣的緩慢推進，俄軍正使利西昌斯克-北頓內次克（Sieverodonetsk）口袋承受越來越大的壓力。不過，俄方實現更深度包圍以拿下西頓內次克州的努力仍然停滯不前。

另據CNN報導，烏克蘭的盧甘斯克州長蓋戴（Serhiy Hayday）表示，自前一天以來，Loskutivka與Rai-Oleksandrivka已經被俄軍佔領。據報導，兩個村莊均位於利西昌斯克西南，就在連接利西昌斯克跟西方的主要高速公路8公里以內。烏克蘭總參謀部也表示，俄方的重點現在是佔領高速公路。

烏克蘭 頓內次克 國防部

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