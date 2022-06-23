西方反艦武器到手 烏再強攻蛇島

北頓內次克遭受嚴重攻擊，盧甘斯克州州長稱慘況無異於「地獄」。(歐新社)

烏克蘭 部隊近一周對黑海上的蛇島展開新一波攻勢，顯示西方國家支援的反艦武器已經運抵。另外，烏軍炸毀原隸屬於烏克蘭能源公司的三座海上鑽油平台，宣稱俄軍將之作為軍事設施。

烏克蘭南方軍事指揮部21日晚間表示，使用了「各種武力及毀滅性方法」，攻擊俄軍在蛇島上的設施，不過拒絕透露更多細節。

烏軍對蛇島的新一波攻擊約從17日開始，擊沉一艘俄軍運補至蛇島的拖船。

英國情報單位21日指，「幾可確定」烏軍使用了剛運抵的「魚叉」反艦飛彈。

蛇島面積僅18公頃，對俄烏雙方卻是控制黑海的重要戰爭據點。經歷上月烏軍猛烈攻擊後，占領該島的俄軍加強工事，部署多座地對空火箭砲系統，有意將蛇島打造為被炸沉的「莫斯科號」替代品。

一名俄國官員20日說，烏克蘭轟炸克里米亞外海的3座鑽油平台，烏軍方面未證實。美國國家太空總署的衛星照片顯示，克里米亞外海確有火勢。

另據CNN報導，俄羅斯 正集中兵力攻打烏克蘭東部頓巴斯地區兩個主要城市，烏克蘭官員承認，東部盧甘斯克 州唯一仍由他們掌控的大都市利西昌斯克（Lysychansk）附近數個社區已告失守。

盧甘斯克州州長蓋戴（Sergiy Gaiday）表示，烏東工業城市北頓內次克的情況無異於「地獄」。

而烏克蘭尼古拉耶夫州（Mykolaiv）州長維塔利．金（Vitaly Kim）表示，位於烏國南部的尼古拉耶夫市22日被7枚俄國飛彈擊中。

此外，俄羅斯南部羅斯托夫州（Rostov）州長戈盧別夫（Vasily Golubev）表示，州內新沙赫京斯克（Novoshakhtinsk）煉油廠發生火警，可能是無人機攻擊引起。

煉油廠則發布聲明稱，兩架「來自西方邊界」的無人飛行載具攻擊廠內設備。