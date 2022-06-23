歐美出現「烏克蘭疲勞」 多數人盼止戰

一項針對歐洲10個國家的民調 顯示，相較俄烏戰爭初期眾人抗俄意志促成歐盟團結氣勢，如今歐洲民心出現分歧，希望戰爭快點結束，即便這意味要烏克蘭 讓步的民眾，超過希望對俄國 懲罰到底的民眾。

智庫歐洲外交關係協會（ECFR）上周發表來自10個歐洲國家、超過8000位受訪者的民調，顯示歐洲人民對俄烏戰的長期目標立場分歧，希望戰爭愈快結束愈好，就算要烏克蘭對俄國占領土地讓步也沒關係的「和平派」（Peace camp）占35%，而認為這場戰爭最迫切目標是懲罰俄國侵略行為的「正義派」（Justice camp）則占25%。

在受調查的各國中，波蘭是唯一戰到底支持者遠多於談和支持者的國家；英國和芬蘭兩陣營不相上下；歐盟兩大領頭羊德國和法國都有超過4成民眾是「和平派」，只有2成主張要讓俄國得到決定性的失敗。

英國首相強生（Boris Johnson）也指出，「烏克蘭疲勞」（Ukraine fatigue）正在全球出現；在美國同樣的情緒也浮現，洛杉磯時報（L.A. Times）專欄作家麥曼納斯（Doyle Mcmanus）指出，通膨正在耗損大西洋兩岸民眾對烏克蘭抗戰的支持。

麥曼納斯認為對西方最大考驗將在今年秋天出現，屆時不但暖氣燃料需求上升，美國總統拜登（Joe Biden）政府也將面臨國會對他提出預算的質詢。

其實在俄烏戰爭展現空前團結的西方陣營也都明白，若烏克蘭不能獲得最後勝利，對民主自由體系等西方價值的衝擊將如土石流般嚴重。