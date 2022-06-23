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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

俄將處死2美俘 華府：令人震驚

編譯中心／綜合22日電

兩名援烏的美國退役軍人，本月初在為烏克蘭抵禦俄羅斯入侵時遭到俘虜，克里姆林宮暗指這兩人可能面臨死刑，美方21日稱這番發言「令人震驚」。

中央社引述法新社報導，克里姆林宮發言人說，這兩名男子不受關於對待戰俘的「日內瓦公約」（Geneva Conventions）保護後，白宮發言人柯比（John Kirby）向記者表示：「俄羅斯的官員竟然暗示在烏克蘭的兩名美國公民將面臨死刑，著實令人震驚。」

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說，俄羅斯當局沒有向美國提供關於這兩名在烏克蘭被捕公民下落的額外細節。美國正尋求各個管道與機會以瞭解更多資訊，並對有家人在烏克蘭失蹤的家庭提供支持。

39歲來自美國阿拉巴馬州的德瑞克（Alexander Drueke）與27歲的黃安迪（Andy Huynh）都是美國退伍軍人，他們這個月在哈爾科夫（Kharkiv）附近作戰時失蹤。

國際傳真社（Interfax）引述身分不明的消息人士說法報導，這兩名男子當時人在烏克蘭東部分離主義分子自行宣布成立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）。

烏克蘭 俄羅斯 阿拉巴馬州

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