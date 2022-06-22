俄境內煉油廠遇無人機襲擊 疑烏克蘭滲透俄防空系統

俄羅斯近日出現戲劇性的一幕，只見一架似乎是無人機的飛行器撞向一家煉油廠，並在俄羅斯境內引發一場可能是「烏克蘭襲擊俄羅斯境內」的風暴。(美聯社)

俄羅斯 近日出現戲劇性的一幕，只見一架似乎是無人機的飛行器撞向一家煉油廠，並在俄羅斯境內引發一場可能是「烏克蘭 襲擊俄羅斯境內」的風暴。

衛報報導，根據社群媒體 上的影片顯示，這架無人飛行器撞上了俄羅斯南部羅斯托夫（Rostov）地區的新沙赫京斯克（Novoshakhtinsk）煉油廠，烏克蘭確實在戰爭期間使用無人機，但仍未對這場襲擊表示負責，若屬實則將是俄羅斯防空系統面臨的「滲透」。

羅斯托夫州州長戈盧別夫（Vasily Golubev）也證實這一事件，他表示22日上午發生大火的新沙赫京斯克煉油廠境內發現2架無人機的殘骸，俄羅斯社群網路頻道上發布的影片則顯示一架無人機在工人的注視下接近煉油廠。

當下畫面外的工人問道「你覺得那是烏克蘭人嗎？」，另一人則回答「當然不是」，這時又有人表示「去哪兒了？」。隨著無人機從視線中消失，片刻之後一場大爆炸震動煉油廠，工人大爆粗口並用無奈的語氣說道「大夥們，這就是正在發生的事情」。

新沙赫京斯克煉油廠境已於22日停止生產，當局聲稱火勢已被控制住。自克里姆林宮於2月對烏克蘭發起新的攻勢以來，俄羅斯邊境地區的一些橋樑和其他關鍵基礎設施遭到破壞，在大多數情況下，俄羅斯並沒有承認它是破壞或跨界攻擊的受害者，不過這些攻擊確實已滲透到其防禦系統中。