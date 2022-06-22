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盧甘斯克烏軍不敵俄軍攻勢 僅存大城附近數個據點失守

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭盧甘斯克州利西昌斯克市一名男子站在利用被毀警車製作的路障旁，攝於21日。Getty Images
烏克蘭盧甘斯克州利西昌斯克市一名男子站在利用被毀警車製作的路障旁，攝於21日。Getty Images

CNN報導，烏克蘭官員承認，東部盧甘斯克州唯一仍由他們掌控的大都市利西昌斯克（Lysychansk）附近數個社區已告失守。

盧甘斯克州長蓋戴（Serhiy Hayday）表示，「俄羅斯人正在逼近利西昌斯克，盤踞在附近的城鎮，該市正遭受飛機的轟炸」。他也表示，利西昌斯克以南的地區戰況「艱鉅」，「敵軍進入了托什基夫卡（Toshkivka），這地方允許他們增加對其他定居點的火力」。

據報導，俄軍正盤踞在緊鄰利西昌斯克南邊的數個村莊，包括Ustynivka、Pidlisne與Myrna Dolyna，正在Bila Hora推進。蓋戴承認，「對我軍士兵來說，想維持住防線並不容易」。CNN指出，蓋戴的看法表明，利西昌斯克周圍的烏克蘭守軍經歷數周的轟炸後，已經開始不敵更強大的俄方火力。

儘管蓋戴指出，北頓內次克（Severodonetsk）的巷戰還在繼續，卻也稱俄軍正設法包圍利西昌斯克與北頓內次克附近一些地點（如Borivske）的烏軍單位。軍事分析師已表示，俄軍從南邊推進的風險在於一些烏軍部隊可能被切斷。

盧甘斯克 烏克蘭 頓內次克

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