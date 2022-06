盧甘斯克烏軍不敵俄軍攻勢 僅存大城附近數個據點失守

CNN報導,烏克蘭 官員承認,東部盧甘斯克 州唯一仍由他們掌控的大都市利西昌斯克(Lysychansk)附近數個社區已告失守。

盧甘斯克州長蓋戴(Serhiy Hayday)表示,「俄羅斯人正在逼近利西昌斯克,盤踞在附近的城鎮,該市正遭受飛機的轟炸」。他也表示,利西昌斯克以南的地區戰況「艱鉅」,「敵軍進入了托什基夫卡(Toshkivka),這地方允許他們增加對其他定居點的火力」。

據報導,俄軍正盤踞在緊鄰利西昌斯克南邊的數個村莊,包括Ustynivka、Pidlisne與Myrna Dolyna,正在Bila Hora推進。蓋戴承認,「對我軍士兵來說,想維持住防線並不容易」。CNN指出,蓋戴的看法表明,利西昌斯克周圍的烏克蘭守軍經歷數周的轟炸後,已經開始不敵更強大的俄方火力。

儘管蓋戴指出,北頓內次克 (Severodonetsk)的巷戰還在繼續,卻也稱俄軍正設法包圍利西昌斯克與北頓內次克附近一些地點(如Borivske)的烏軍單位。軍事分析師已表示,俄軍從南邊推進的風險在於一些烏軍部隊可能被切斷。

