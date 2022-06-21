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「博物館驚魂夜」班史提勒訪烏 讚澤倫斯基「英雄」

中央社／基輔20日綜合報導
好萊塢喜劇演員班史提勒（右）20日造訪基輔會晤烏克蘭總統澤倫斯基（左），盛讚澤倫斯基是「我的英雄」。（路透）
好萊塢喜劇演員班史提勒（右）20日造訪基輔會晤烏克蘭總統澤倫斯基（左），盛讚澤倫斯基是「我的英雄」。（路透）

好萊塢喜劇演員班史提勒今天造訪基輔會晤烏克蘭總統澤倫斯基，他說澤倫斯基號召全球團結起來支持烏克蘭對抗俄軍入侵，盛讚從喜劇演員搖身變成總統的澤倫斯基是「我的英雄」。

擔任聯合國親善大使的班史提勒（Ben Stiller）在「世界難民日」（World Refugee Day）這一天訪問烏克蘭並會晤澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。班史提勒說：「這是我莫大的榮幸…你是我的英雄！」

56歲的班史提勒說：「你的所作所為，團結國家和世界的方式，真的很鼓舞人心。」他指的是澤倫斯基向全球各地的觀眾發表無數次演說，為他陷入困境的國家爭取支持。

澤倫斯基辦公室發布兩人會晤的畫面。

班史提勒今天稍早訪問基輔郊區的伊爾平（Irpin），即俄羅斯入侵初期雙方激戰的現場，也是俄國2月出兵烏克蘭以來，俄軍最接近烏國首都基輔的地點。

班史提勒告訴澤倫斯基：「我覺得如果沒有來過這裡，很難理解這裡究竟發生了什麼事。」

他說：「我今天早上在伊爾平…目睹實際破壞程度；你在電視上看到，在社群媒體上看到，但實際看到、感受，與人們交談，又是另一回事。」

澤倫斯基以英語發言，感謝班史提勒到訪，並告訴班史提勒，不斷提醒人們烏克蘭正在發生的事情，對他而言「非常重要」。

澤倫斯基說：「對我們來說，人們不要忘記這一點非常重要。每天談論戰爭並不有趣，但對我們來說，這非常重要。」

兩人提到，作為喜劇演員是他們共同的興趣。班史提勒告訴澤倫斯基：「你放棄了偉大的演藝事業。」澤倫斯基回應：「沒你的那麼偉大。」兩人笑了出來。

班史提勒的代表作品包括「門當父不對」（Meet the Parents）和「博物館驚魂夜」（Night at the Museum）等。

澤倫斯基在2019年當選總統前，憑藉政治喜劇「人民公僕」（Servant of the People）成為烏克蘭家喻戶曉的喜劇明星，他在劇中飾演一名教師，後來卻意外成為總統，與他從政治素人躍升成為總統的親身經歷不謀而合。

好萊塢喜劇演員班史提勒。（路透）
好萊塢喜劇演員班史提勒。（路透）

澤倫斯基 烏克蘭 社群媒體

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