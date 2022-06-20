我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：經濟學家評估 美衰退可能性大增

即將展開歐洲訪問行程 拜登：可能不造訪烏克蘭

英防相召集軍工業 商議加速加碼軍援烏克蘭

中央社倫敦20日專電
英國國防大臣華勒斯(左)與國防參謀長拉達金。(美聯社資料照)
英國國防大臣華勒斯(左)與國防參謀長拉達金。(美聯社資料照)

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今天召集13家軍工業者舉行會議，商討如何加速軍備研發生產，以利及時提供烏克蘭有助致勝的軍援。英國政府評估，俄烏戰爭恐長達數年。

英國政府5月底設立約2500萬英鎊的基金，主要用於補助國內軍工業者發展火砲及近岸、空中防衛等系統，且不排除加碼。至本月10日截止前，業者已提出近300項方案申請政府資金挹注，目前已進入審核階段。

英國國防部表示，出席今天會議的包括空中巴士（Airbus）、巴卜卡克（Babcock）、英國航太系統（BAE Systems）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、雷神（Raytheon）、紳寶集團（Saab）等企業的執行長。

出席會議的還有MBDA飛彈系統公司（MBDA）、萊茵金屬公司（Rheinmetall）、諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）、Thales UK、Leonardo、QinetiQ和Supacat。

根據規畫，能在開始執行後約4個月內投入戰場的方案將優先補助，且提案應聚焦特定需求項目，包括供應152公厘和122公厘口徑蘇聯規格武器所需彈藥，近岸自動或遠端遙控監控、打擊系統，海上和陸上後勤設施，以及可用於致命打擊、監控、電子戰和重型運輸的無人航空系統（UAS）等。

相關政策不僅有助強化烏克蘭武裝部隊戰力，也促進英國軍工業發展。

國防部資料顯示，英國已提供烏克蘭價值逾7億5000萬英鎊的軍援，項目包括M270多管火箭系統及相應的M31A1彈藥、超過5000枚新一代輕型反戰車飛彈（NLAW）、逾200枚「標槍」反戰車飛彈（Javelin）、120輛裝甲車、5座防空系統及「星光」（Starstreak）防空飛彈。

還有含防空飛彈發射器的「風暴者」（Stormer）裝甲車、新型反艦飛彈系統、電子戰設備、數以千計夜視鏡、數十座重型運輸無人機系統、超過20架155公厘口徑自走砲、全球衛星定位系統（GPS）干擾設備、反砲兵定位雷達等。

英國 烏克蘭 國防部

上一則

送上父親節祝福 英國威廉王子偕子女「一起秀白牙齒」

下一則

以色列國會將解散 外長拉皮德預計接任臨時總理

延伸閱讀

送上父親節祝福 英國威廉王子偕子女「一起秀白牙齒」

送上父親節祝福 英國威廉王子偕子女「一起秀白牙齒」
英國房地產業 掀破產潮

英國房地產業 掀破產潮
延後退休金起支年齡 英國近10萬人被推向赤貧

延後退休金起支年齡 英國近10萬人被推向赤貧
英國鐵路網本周罷工3天 30年最大規模5萬人響應

英國鐵路網本周罷工3天 30年最大規模5萬人響應

熱門新聞

烏克蘭西部城市利維夫18日舉行陣亡官兵的葬禮。（Getty Images）

澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...

2022-06-18 10:40
普亭在「聖彼得堡國際經濟論壇」演說，稱希望在結束對烏克蘭的「特殊軍事行動」後，俄羅斯能恢復與烏克蘭間的關係。(美聯社)

普亭：特殊軍事行動結束後 希望俄烏關係恢復正常

2022-06-17 15:07
法國總統馬克宏（右）、德國總理蕭茲（中）、義大利總理德拉吉（左）難得流露出風趣的一面。（Getty Images）

11小時車程太累人 德法義三國領袖公然比「大小」

2022-06-16 12:37
這段五天鋪完的公路長達75公里。(取材自推特）

破紀錄！印度鋪75公里路 只用105小時

2022-06-17 10:24
俄羅斯總統普亭表示，俄羅斯對烏克蘭可能成為歐盟成員「沒有任何反對」。美聯社

普亭：俄羅斯不反對烏克蘭加入歐盟

2022-06-17 19:37
英國每日郵報19日獨家報導，英國政府消息人士透露，世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(中)私下認為新冠病毒是在2019年從武漢實驗室意外洩出。（歐新社）

英媒：譚德塞私下認為新冠病毒是從武漢實驗室洩出

2022-06-18 22:51

超人氣

更多 >
珍寶海鮮舫意外沉沒南海 事發地水深逾千米 打撈困難

珍寶海鮮舫意外沉沒南海 事發地水深逾千米 打撈困難
22歲女加州租屋 慘遭變態房東囚禁虐待、挖眼險毀容

22歲女加州租屋 慘遭變態房東囚禁虐待、挖眼險毀容
華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷

華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷
病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕

病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕
為什麼美股今天休市？原因是這個

為什麼美股今天休市？原因是這個