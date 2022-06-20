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烏克蘭：俄軍猛攻 北頓內次克又一鄰村淪陷

中央社基輔20日綜合外電報導
烏克蘭官員表示，已失去對東部工業城市北頓內次克鄰村梅季奧爾基涅村的掌控。圖為北頓內次克前線一部烏克蘭坦克。(美聯社)
烏克蘭官員表示，已失去對東部工業城市北頓內次克鄰村梅季奧爾基涅村的掌控。圖為北頓內次克前線一部烏克蘭坦克。(美聯社)

烏克蘭官員今天表示，已失去對東部工業城市北頓內次克鄰村梅季奧爾基涅村的掌控。北頓內次克是烏軍數周來與俄羅斯入侵部隊激戰的核心地帶。

北頓內次克市（Severodonetsk）所在的盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Sergiy Gaiday）在社群媒體發布聲明：「很不幸地，我們不再掌控梅季奧爾基涅村（Metyolkine）。」

梅季奧爾基涅戰前人口約1000人，如今成為北頓內次克周邊最新一個淪入俄軍手中的村莊。俄軍在北頓內次克市遭到烏軍堅決抵抗。

俄軍2月初入侵烏克蘭，被逐出首都基輔（Kyiv）周邊區域後，把兵力集中投入烏國東部頓巴斯地區（Donbas），並在當地緩慢挺進。

蓋戴還說，北頓內次克市的阿佐特化工廠（Azot）「不斷」遭到俄軍砲擊，據稱有數百平民躲在工廠內。

北頓內次克市長斯特約克（Oleksandr Stryuk）今天則告訴烏克蘭電視台，俄軍控制了市內大部分住宅區，但整座城市仍有超過1/3由烏軍掌控。

斯特約克說，巷戰夜以繼日，烏軍經常遭到砲擊，「敵軍對這波攻勢投入愈來愈多人力，猛攻這座城市，試圖逼退我軍」。

北頓內次克連結利西昌斯克（Lysychansk）原本僅存的一座橋遭到炸毀後，撤離行動已經幾天無法進行。

頓內次克 烏克蘭 社群媒體

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