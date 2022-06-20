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北約秘書長稱俄烏戰爭將持續數年 專家估計「朝鮮半島化」

編譯陳韋廷／綜合19日電
義工18日在烏克蘭頓內次克地區，協助臥牀的年邁婦人登上列車疏散離開仍陷戰亂的東部地區。（路透）
義工18日在烏克蘭頓內次克地區，協助臥牀的年邁婦人登上列車疏散離開仍陷戰亂的東部地區。（路透）

北約秘書長史托騰柏格與英相強生19日均表示，俄烏戰爭恐持續數年，西方須為烏克蘭衝突長期化做好準備。兩人分別重申，西方必須繼續挺烏克蘭，以阻止俄國未來侵略。但「華盛頓郵報」則引述專家看法指出，目前烏俄戰爭將長期演變成低強度衝突，或類似朝鮮半島情況，變成如今南北韓般沒實質衝突亦沒正式宣布結束戰爭的局面。

史托騰柏格在德國周日畫報刊出的專訪中呼籲，北約成員國勿鬆懈對烏克蘭的支持，並稱提供最先進武器給烏克蘭，將會提升烏軍收復烏東頓巴斯地區的機會。

北約秘書長史托騰柏格表示，俄羅斯入侵烏克蘭戰爭可能會持續數年。（路透）
北約秘書長史托騰柏格表示，俄羅斯入侵烏克蘭戰爭可能會持續數年。（路透）

他警告，西方必須準備好在持續數年戰爭中繼續支持烏克蘭。雖然戰爭成本很高，但讓莫斯科實現其軍事目標的代價更大。「我們必須準備好接受它可能歷時數年的事實。我們絕不能放鬆對烏克蘭的支持，即使代價高昂也是如此，不只因為軍事支援，也因為能源和糧食價格高漲。」不過他強調，北約不會向烏克蘭派兵。

史托騰柏格還指出，核攻擊不太可能發生。「我們並未看到俄國核力量戰備等級變得更高。」

他上周稍早曾說，29日舉行的北約峰會可望通過一套對烏克蘭的軍援方案，協助其從老舊蘇聯時代武器系統過渡到北約標準裝備。

英相強生19日也投書周日泰晤士報說，必須為長期衝突做好準備。強生指責俄國總統普亭採用「消耗戰」，「試圖用十分野蠻的手段來粉碎烏克蘭」。

德國總理蕭茲18日表示，七大工業國集團（G7）將會在即將登場的高峰會上明確表示，烏克蘭能夠期待獲得G7的持續支持，「需要多久就多久」。

烏克蘭 北約 俄國

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