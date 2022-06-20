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新聞評論／俄烏戰爭決勝關頭，盟國迫和壓力已現

聯合報社論

俄烏戰爭進入決勝關頭，俄軍全力攻打烏東，尤其是北頓內次克，之前馬立波被圍困投降的場面恐將重現；而烏克蘭的國際支援也面臨枯竭，盟國希望烏克蘭能與俄羅斯停火謀和，澤倫斯基仍在抗拒，但更凸顯了代理人戰爭的悲哀。

北頓內次克是烏克蘭目前最大戰場，拿下這塊區域，盧甘斯克就全部脫離烏克蘭的控制，不過現在仍有幾百名烏軍和數千名民眾被圍困。問題在補給，三座聯絡橋梁全被炸毀，每天有一、兩百名軍人陣亡，數百人受傷。美國國防部匿名官員稱，預計俄軍將在幾周內完全控制頓巴斯地區。

除了地面戰鬥在進行，外交戰場的搏鬥同樣激烈。西方已經不相信基輔能戰勝莫斯科，軍援只會丟入無底洞，北約盟國與美國15、16日在布魯塞爾集會討論下一步要怎麼辦，是要逼烏克蘭與俄羅斯談和？還是要繼續供應武器裝備，讓烏克蘭抵抗下去？

西方正在密切監控接下來戰爭可能出現的三種情況：第一，俄軍持續在烏東頓巴斯地區攻城掠地，直到完全控制原本頓內次克、盧甘斯克兩自治州為止；第二，烏克蘭守住要衝，戰爭陷入僵局，並持續數月或數年，造成雙方大量傷亡，持續消耗全球經濟；第三也是被認為較不可能的情況是，莫斯科久攻不下，不堪戰爭消耗，重新定義戰爭目標，就像結束圍攻基輔一樣，宣布取得勝利，結束戰鬥，這等於是烏克蘭的勝利。

美國雖然承受俄烏戰帶來的通膨壓力，但還是希望烏克蘭繼續奮戰，美國國防次長卡爾說，我們不會告訴烏克蘭如何與俄羅斯談判、談判什麼，應該由烏克蘭人自己來決定談判條件，「我們的角色旨在協助他們抵抗俄羅斯的侵略，而當談判開始的時候，在後面支持他們」。

不過，12日北約秘書長史托騰伯格會晤芬蘭總統後罕見表示：「和平是可能的。唯一的問題是，你願意為和平付出什麼代價？」他更暗示芬蘭在二戰期間把卡累利阿割讓給蘇聯的例子，並將其描述為「芬蘭能夠走出二戰成為獨立主權國家的原因之一」。

目前法德與美英為首的聯盟已出現分歧，法德認為俄羅斯不會直接對北約造成威脅，然而戰事再延長，會把北約拖進戰火，而且因為油價與通膨，會傷及兩國經濟。

法德也懷疑烏克蘭能否擊退俄軍，認為澤倫斯基沒有獲勝戰略。法國總統馬克宏曾表示為了和談，不能羞辱普亭，而德國總理蕭茲被控延遲交付先進武器給烏克蘭；他們近期的調子是，俄烏應通過談判達成停火協定。烏克蘭也懷疑法德與俄磋商和談條件。但馬克宏與蕭茲其實有民意支持，一項歐洲10國的民調顯示，除波蘭外，其他九國都希望看到俄烏立即停火，即使這意味著烏克蘭喪失部分領土。

這也難怪法德義領袖16日連袂訪問基輔時，烏克蘭官員公開質疑他們是來勸降的，澤倫斯基板著臉，但是又不得不接待，因為他們是代表歐盟通知準備接受烏克蘭成為歐盟候選國。雖然蕭茲返德後又說，七大工業國集團將繼續支持烏克蘭，「需要多久就多久」。但歐盟算盤主要仍希望先逼烏克蘭談判停火，接下來引導它解決與俄羅斯的緊張關係。

戰爭進入決勝關頭，烏克蘭雖然力抗俄羅斯，但其實僅是西方的代理人，當後面支持的聯盟開始動搖，在戰場上又連連失利，能否繼續打下去？而如果盟國迫和壓力繼續湧現，打了一場代理人戰爭的烏克蘭，除剩下廢墟外，還必須付出什麼代價結束戰爭，恐怕最後由不得自己決定了。

烏克蘭 俄羅斯 北約

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