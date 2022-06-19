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各國央行上半年共升息80次 新興經濟體財政惡化

俄減供天然氣 德國宣布緊急措施增加煤炭使用

中央社柏林19日綜合外電報導
圖為德國境內一輛火車駛向法蘭克福。(美聯社)
圖為德國境內一輛火車駛向法蘭克福。(美聯社)

德國政府今天說，在俄羅斯減少天然氣供應後，德國將採取緊急措施，確保滿足能源需求，其中包括增加煤炭使用。

經濟部在聲明中說：「為了減少消耗天然氣，必須減少用於發電的天然氣，得要多使用燃煤發電廠。」

俄國能源巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）上週發出警告，將大幅減少對歐洲的天然氣輸送。

俄羅斯天然氣工業公司以機組維修為由，宣布減少北溪1號天然氣管線（Nord Stream 1）的輸送量；不過，歐盟官員認為莫斯科是要懲罰烏克蘭的盟國。俄羅斯軍隊在2月入侵烏克蘭。

德國政府今天宣布採取緊急措施的決定，代表著由社會民主黨（SPD）、綠黨（Green Party）以及自由民主黨（FDP）組成的執政聯盟改變立場。執政聯盟曾誓言將在2030年前減少煤炭使用量。

德國經濟暨能源部長哈柏克（Robert Habeck）在聲明中說：「要減少天然氣消耗，這種做法痛苦卻不可或缺。」

到目前為止，柏林已經設法將俄羅斯供應的天然氣所占比重從入侵烏克蘭前的55%減少到35%，這要歸功於挪威和荷蘭等國的交付量增加，以及液化天然氣（LNG）合約。

另外，俄羅斯天然氣工業公司表示，透過烏克蘭控制下的蘇賈（Sudzha）轉運站向歐洲供應的天然氣從昨天的4140萬立方公尺（mcm）增加到今天的4170萬立方公尺。

俄羅斯天然氣工業公司說，烏克蘭拒絕透過索赫拉諾夫卡（Sokhranovka）轉運站提供天然氣的申請。

俄羅斯持續減少透過北溪1號管線供應到歐洲的天然氣量，使供給遠不及需求，加上提早到來的熱浪讓用電量大增，推升天然氣基準價格，引發歐洲冬天恐怕天然氣儲量不足的憂慮。

天然氣 俄羅斯 烏克蘭

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