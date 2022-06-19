烏克蘭已損50%重型武器 批西方軍援慢 美叫停售無人機

烏克蘭負責後勤的陸軍將領日前接受採訪時揭露，烏軍已經損失多達50%的重型武器庫存，其中包括400輛戰車。資料照片。（路透）

烏克蘭 負責後勤的國防部 高層官員及陸軍將領日前接受採訪，表示急需火砲和砲彈，但真正可以讓烏軍在面對俄軍時占上風的是長程精準武器，同時還揭露烏軍已經損失多達50%的重型武器庫存，其中包括400輛戰車。

美國國防產業協會（NDIA）刊物「國防雜誌」報導，烏克蘭國防部負責採購及武器裝備支援的副部長夏拉波夫和陸軍司令部後勤指揮官卡本科准將，日前出席法國巴黎國防軍警防務展覽會。

夏拉波夫透露，烏克蘭已經收到大量的武器系統，「但不幸的是，由於如此大量消耗性資源，這僅滿足了我們所需的10%至15%。我們需要火砲、砲彈、步兵戰鬥車、作戰載具跟戰車，我們真的需要防空系統與多管火箭系統」。卡本科表示，西方向烏運送武器的速度過慢，批評並非所有西方政客都真的明白烏局勢有多嚴峻。

另據路透引述兩名消息人士指出，美國原訂向烏克蘭出售4架MQ-1C「灰鷹」攻擊無人機的計畫已暫停。報導說，五角大廈國防技術安全管理局在深入審查這項軍售計畫的安全性問題時提出反對意見，原因是擔心無人機上搭載的雷達及監控設備如果落入俄軍手中，可能為美國帶來安全風險。

美國原訂向烏克蘭出售4架MQ-1C「灰鷹」攻擊無人機的計畫已暫停，原因是擔心搭載的先進監控設備可能落入俄軍手中。（路透）

而俄國將戰場轉往烏東地區後，雙方在北頓內次克和利西昌斯克激烈交戰。烏克蘭總統澤倫斯基 18日罕見離開基輔，訪問飽受戰爭蹂躪的南部城市尼古拉耶夫，是戰爭開始後他首次造訪這座黑海沿岸大城。根據影片顯示，澤倫斯基在一個看似地下室的空間與當地官員會面，頒獎表揚他們的勇氣。

烏克蘭西部城市利維夫18日舉行陣亡官兵的葬禮。（Getty Images）

烏軍除了在烏東奮勇抵抗俄軍攻勢外，也對烏南地區發起反攻，試圖收復被占領的故土。烏克蘭談判代表團長阿拉哈米亞（David Arakhamia）表示，烏俄雙方可能在8月底恢復談判，前提是烏軍先打幾場結實的勝仗。