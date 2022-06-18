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烏軍將領坦承戰損巨大 重型武器高達50%、含400輛戰車

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭負責後勤的陸軍將領日前接受採訪時揭露，烏軍已經損失多達50%的重型武器庫存，其中包括400輛戰車。資料照片。路透 / Sipa USA
烏克蘭負責後勤的陸軍將領日前接受採訪時揭露，烏軍已經損失多達50%的重型武器庫存，其中包括400輛戰車。資料照片。路透 / Sipa USA

烏克蘭負責後勤的國防部高層官員及陸軍將領日前接受採訪，表達他們急需火砲和砲彈，但真正可以讓烏軍在面對俄軍時佔上風的是長程精準武器，同時還揭露烏軍已經損失多達50%的重型武器庫存，其中包括400輛戰車。

美國國防產業協會（NDIA）刊物《國防雜誌》（National Defense Magazine）報導，烏克蘭國防部負責採購及武器裝備支援的副部長夏拉波夫（Denys Sharapov）和陸軍司令部後勤指揮官卡本科准將（Brig. Gen. Volodymyr Karpenko）日前出席法國巴黎國防軍警防務展覽會（Eurosatory），在烏國國防部攤位接受該刊總編輯馬格努森（ Stew Magnuson）在內的記者群訪談。

為了讓記者明白俄烏衝突的強度，卡本科准將起草了一些數字。按照他的說法，烏軍1個旅（Brigade）盤據約40公里防衛線（Fence Line），「這意味著要覆蓋實際戰鬥衝突，我們需要40個旅，每個旅編制是100輛步兵戰鬥車、30輛戰車與54門火砲系統，這還僅供1個旅，而我們要有40個旅」。

卡本科准將稱自己眼下不打算談到反戰車導引飛彈或武器，就只談到重型武器的話，「時至今日，我們大約有30%至40%，有時高達50%裝備折損的原因是實際戰鬥。所以，我們已經損失了大約50%…大約1300輛步兵戰鬥車已經折損，400輛戰車、700門火砲系統」。

卡本科准將告訴記者群，這是他們基於前線長度與衝突強度而能夠做出的數學評估，「我把這一個評估給你們，只是為了讓你們可以理解，相關需求多麼可觀是取決於衝突的強度」。

夏拉波夫副部長則透露，烏克蘭已經收到大量的武器系統，「但不幸的是，由於如此大量消耗性資源，這僅滿足了我們所需的10%至15%。我們需要火砲、砲彈、步兵戰鬥車、作戰載具跟戰車，我們真的需要防空系統與多管火箭系統」。

國防部 烏克蘭

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