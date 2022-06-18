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烏克蘭入歐盟邁第一步 歐盟執委會支持「成候選國」

編譯李京倫／綜合17日電
歐盟執委會主席范德賴恩17日舉行記者會宣布，執委會建議給予烏克蘭加入歐盟的候選資格。（Getty Images）
歐盟執委會主席范德賴恩17日舉行記者會宣布，執委會建議給予烏克蘭加入歐盟的候選資格。（Getty Images）

歐盟執委會17日提案，建議讓烏克蘭成為歐盟候選國（candidate status），讓烏克蘭加入歐盟總算邁出第一步。這項建議將在下周歐盟布魯塞爾峰會上討論，若歐盟27國一致同意，烏克蘭才能正式展開入會程序，但可能長達10、20年。儘管如此，此舉將大為提振烏克蘭的士氣，對於近四個月前下令侵略烏克蘭、要把烏克蘭拉回俄國勢力範圍的的俄國總統普亭，是又一次打擊。

歐盟執委會主席范德賴恩穿著烏克蘭國旗顏色的藍襯衫、黃色外套，在記者會上說：「烏克蘭人準備為加入歐盟而死。我們希望他們帶著歐洲夢，跟我們一起活著。」

烏克蘭總統澤倫斯基推文感謝范德賴恩與歐盟執委會做出「歷史性決定」。俄國則批評歐盟用入會可能性「操縱」烏克蘭。俄羅斯總統普亭今天表示，對烏克蘭可能成為歐盟成員「沒有任何反對」，「加不加入經濟聯盟是他們國家主權決定…這是他們的事，烏克蘭人民的事。」普亭還指出，他相信若烏克蘭加入歐盟，將「淪為（西方國家的）半殖民地」。

俄羅斯總統普亭表示，若烏克蘭加入歐盟，將「淪為西方國家的半殖民地」。（Getty...
俄羅斯總統普亭表示，若烏克蘭加入歐盟，將「淪為西方國家的半殖民地」。（Getty Images）

歐盟27國領袖定23、24日在布魯塞爾峰會上討論這項建議。烏克蘭雖然獲得歐盟執委會背書，但可能要花幾年甚至數十年改革，才能真正加入歐盟。范德賴恩盼烏克蘭改善法治與加強肅貪。

執委會另外也建議，讓烏克蘭鄰國摩爾多瓦成為歐盟候選國。執委會還審核喬治亞的加入申請，結果喬治亞被打回票。

俄國2月24日入侵烏克蘭之後四天，烏克蘭就申請加入歐盟。又過了四天，另外兩個較小的前蘇聯國家、同樣試圖收復境內俄軍占領區的摩爾多瓦和喬治亞，也申請加入。

歐盟接納新成員必須全體成員國一致同意。雖然荷蘭、丹麥等國不希望歐盟擴大，但烏克蘭加入的意願16日獲得德國、法國、義大利與羅馬尼亞領袖公開支持。

有意加入歐盟的國家必須展現該國符合歐盟標準，而且必須接受大約8萬頁的規則，從貿易、移民到肥料與法治，無所不包。

烏克蘭目前與歐盟有聯繫協定。此協定旨在開放烏克蘭市場，並讓烏克蘭在制度上與歐盟更相似，包含一項內容廣泛的自由貿易協定。范德賴恩說，由於這項2016年生效的自貿協定，「烏克蘭已落實約七成的歐盟規則、規範與標準」。

烏克蘭 歐盟 俄國

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