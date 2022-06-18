英相突二訪基輔 宣布在境外訓練萬名烏克蘭軍人

英國首相強生（左）突訪基輔，17日與烏克蘭總統澤倫斯基（右）在聖米哈伊洛夫斯基大教堂點燃蠟燭。（歐新社）

英國 首相強生今天無預警訪問基輔，預告將啟動一項「足以徹底改變戰爭均勢」的軍事訓練先鋒計畫，預估每120天可訓練高達1萬名烏克蘭 武裝部隊成員、傳授經實戰驗證的英軍專業技能。

英國首相辦公室表示，訓練計畫將在烏克蘭境外執行。英國曾在2015年至今年2月俄烏戰爭爆發前，透過「軌道行動」（Operation Orbital）訓練超過2.2萬名烏克蘭軍事人員。今天宣告的新計畫與「軌道行動」相似。

據悉，新計畫將有助烏軍加速部署、恢復軍力、擴大抵抗。每一位參與計畫的烏克蘭武裝部隊成員將接受3周訓練，學習前線作戰技能、基礎醫療能力、網路安全以及反爆破戰術。

今天是強生自2月24日俄羅斯全面侵略烏克蘭後，二度訪問烏國首都基輔並與總統澤倫斯基會談。強生前一次訪問是在4月。他今天說，再訪基輔是要向烏克蘭民眾傳達簡單、清楚的訊息：英國與他們同在，直到烏克蘭最終勝利。

強生在與澤倫斯基會談後舉行的聯合記者會表示，俄軍持續刻意以平民為攻擊目標，這毫無疑問是戰爭罪。強生也強調，當侵略者已被趕出烏克蘭，這才是討論烏克蘭未來的適當時機。

澤倫斯基在記者會指出，英國與烏克蘭對於如何邁向勝利「有一致看法」。他透露，英國可望提供烏克蘭更多重武器和防空系統。

另一方面，烏克蘭海軍今天聲稱擊中黑海一艘俄艦「Vasily Bekh」號，上頭運載人員、防空系統和彈藥武器等軍備。這是繼黑海艦隊旗艦「莫斯科號」飛彈巡洋艦後，又一艘被毀的俄國 軍艦。

烏國海軍聲稱發射魚叉飛彈擊中俄軍黑海拖船「Vasily Bekh」號。圖為該艦1月間停靠伊斯坦堡的資料照片。（路透）

另一名烏國官員推文說，此次使用的是魚叉反艦飛彈，但目前還無法查證烏方說法，俄國也無回應。

英國國防參謀長拉達金則表示，俄國士兵和高科技飛彈都快要耗盡，並且已在「戰略上輸掉」對烏戰爭，「俄國已搖搖欲墜」。