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克宮嗆法德義領袖「供應武器沒用」 籲促烏認清現實

編譯中心／綜合16日電

法國、德國、義大利領袖今天訪問烏克蘭。克里姆林宮表示，希望他們不只是商討武器供應，而是去「敦促烏克蘭總統澤倫斯基務實看清事態」，還強調，「供應武器絕對沒用，將導致烏克蘭遭到進一步破壞」。

路透報導，克里姆林宮發言人培斯科夫在與記者的電話會議中指出：「我會希望這些領導人…不會只聚焦用進一步提供武器的方式來支持烏克蘭」「那完全沒有意義，只會延長人民的苦難，讓烏克蘭繼續受損。」

培斯科夫說：「我們且期盼他們會鼓勵澤倫斯基務實看清事態。」

法國總統馬克宏、德國總理蕭茲和義大利總理德拉吉今天走訪基輔郊外城鎮伊爾平，高調展現對烏克蘭的支持。這是俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，歐盟三大經濟體德、法、義領袖首度走訪烏克蘭。

同時，俄羅斯前總統、現任俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德表示，歐洲領袖這趟訪問沒有用處。他在推特說：「田雞、德國豬肝腸、義大利麵的歐洲粉絲喜愛拜訪基輔，但用處是零。」

他寫道：「他們會承諾給烏克蘭歐盟會籍和老舊榴彈砲，然後自己喝得酩酊大醉再搭火車回家…這不會讓烏克蘭往和平靠近。」

另據香港01報導，俄國針對歐洲制裁再進一步反抗，俄羅斯天然氣公司（Gazprom）15日宣布，經北溪管道輸送至歐洲國家的天然氣數量，16日開始削減三分之一。

俄羅斯天然氣公司在Telegram稱，由於發動機技術問題，列寧格勒波爾托瓦亞天然氣壓縮機站，正停止一台燃氣輪機的運行，公司現在每天最多輸送6700萬立方米天然氣。德國經濟部長哈貝克批評俄方此舉是政治決定，並非技術上合理的解決方案。

烏克蘭 俄羅斯 天然氣

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