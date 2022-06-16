64烏克蘭人擠地下室2周躲砲火 靠1大巴、1轎車逃出生天

來自烏克蘭的Sasha及Anna一家與鄰居們躲在地下室躲避俄軍砲火。圖／慈濟提供

烏俄戰爭爆發超過百日，數百萬烏克蘭 難民流離失所，來自台灣的慈濟基金會攜手11國際組織伸手援助。其中一對從烏克蘭逃難至波蘭的夫妻向慈濟志工分享，他們家與鄰居們為了躲避俄軍砲火，64人一起擠在地下室長達兩周，後來靠著因工作所需購買的一輛大巴士、一輛轎車，才讓一行人順利逃到波蘭。

來自烏克蘭的Sasha及Anna是從烏克蘭逃難到波蘭的夫妻，他們向慈濟志工分享，3月戰事爆發後，他們家跟鄰居們一起躲在大樓底下的地下庇護 所，其中包括十多名小孩子，原以為戰爭不會那麼持續那麼久，幾周就可能結束，沒想到至今仍無法回家。

Sasha及Anna回憶起躲在地下室的過程，由於物資缺乏，各家庭從自家蒐集食物、水及其他物資，一起帶到地下室分享，並優先把好的房間、舒服的空間留給孩子。他們也提到，俄軍的砲火隆隆聲作響，地下室聽得一清二楚，「砲火聲在右邊，我們就往左邊躲，砲火聲在左邊，我們就往右邊躲」。

他們也提到，一行人在地底下不敢大聲說話，就被怕發現、造成生命危險，導致大家越來越沉默，孩子們也陷入焦慮，大人們便唱起聖歌、彈吉他，安撫彼此情緒。而很幸運的是，他們在戰事前因房子裝修需要運送建材，購買了一輛大巴士，在地下室待了兩周後，便靠這輛大巴士及家中原有的一台轎車，將64人一起載到了波蘭避難，剩下的兩台轎車則留給烏軍使用。他們並感謝來自台灣的慈濟協助，贈送物資、毛毯、購物卡等，幫助他們度過難關。