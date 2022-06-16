我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新東方直播封神 僅一周粉絲翻10倍破千萬 股價漲近6倍

罷免洛縣檢察長獲足夠簽名門檻 怕有閃失仍續收簽名

64烏克蘭人擠地下室2周躲砲火 靠1大巴、1轎車逃出生天

記者吳亮賢／台北報導
來自烏克蘭的Sasha及Anna一家與鄰居們躲在地下室躲避俄軍砲火。圖／慈濟提供
來自烏克蘭的Sasha及Anna一家與鄰居們躲在地下室躲避俄軍砲火。圖／慈濟提供

烏俄戰爭爆發超過百日，數百萬烏克蘭難民流離失所，來自台灣的慈濟基金會攜手11國際組織伸手援助。其中一對從烏克蘭逃難至波蘭的夫妻向慈濟志工分享，他們家與鄰居們為了躲避俄軍砲火，64人一起擠在地下室長達兩周，後來靠著因工作所需購買的一輛大巴士、一輛轎車，才讓一行人順利逃到波蘭。

來自烏克蘭的Sasha及Anna是從烏克蘭逃難到波蘭的夫妻，他們向慈濟志工分享，3月戰事爆發後，他們家跟鄰居們一起躲在大樓底下的地下庇護所，其中包括十多名小孩子，原以為戰爭不會那麼持續那麼久，幾周就可能結束，沒想到至今仍無法回家。

Sasha及Anna回憶起躲在地下室的過程，由於物資缺乏，各家庭從自家蒐集食物、水及其他物資，一起帶到地下室分享，並優先把好的房間、舒服的空間留給孩子。他們也提到，俄軍的砲火隆隆聲作響，地下室聽得一清二楚，「砲火聲在右邊，我們就往左邊躲，砲火聲在左邊，我們就往右邊躲」。

他們也提到，一行人在地底下不敢大聲說話，就被怕發現、造成生命危險，導致大家越來越沉默，孩子們也陷入焦慮，大人們便唱起聖歌、彈吉他，安撫彼此情緒。而很幸運的是，他們在戰事前因房子裝修需要運送建材，購買了一輛大巴士，在地下室待了兩周後，便靠這輛大巴士及家中原有的一台轎車，將64人一起載到了波蘭避難，剩下的兩台轎車則留給烏軍使用。他們並感謝來自台灣的慈濟協助，贈送物資、毛毯、購物卡等，幫助他們度過難關。

慈濟投入援助烏克蘭難民行動。圖／慈濟提供
慈濟投入援助烏克蘭難民行動。圖／慈濟提供
來自烏克蘭的Sasha及Anna一家與鄰居們躲在地下室躲避俄軍砲火。圖／慈濟提供
來自烏克蘭的Sasha及Anna一家與鄰居們躲在地下室躲避俄軍砲火。圖／慈濟提供
來自烏克蘭的Sasha及Anna一家與鄰居們躲在地下室躲避俄軍砲火。圖／慈濟提供
來自烏克蘭的Sasha及Anna一家與鄰居們躲在地下室躲避俄軍砲火。圖／慈濟提供
來自烏克蘭的Sasha及Anna一家與鄰居們躲在地下室躲避俄軍砲火。圖／慈濟提供
來自烏克蘭的Sasha及Anna一家與鄰居們躲在地下室躲避俄軍砲火。圖／慈濟提供
來自烏克蘭的Sasha及Anna一家與鄰居們躲在地下室躲避俄軍砲火，大人彈吉他、...
來自烏克蘭的Sasha及Anna一家與鄰居們躲在地下室躲避俄軍砲火，大人彈吉他、唱聖歌安撫孩子們的情緒。圖／慈濟提供

烏克蘭 庇護

上一則

德國總理蕭茲：澤倫斯基將參加6月下旬G7峰會

下一則

摩洛哥國王新冠確診 無明顯症狀

延伸閱讀

法德義領袖訪基輔 西方世界接力展現支持烏克蘭

法德義領袖訪基輔 西方世界接力展現支持烏克蘭
基輔空襲警報迎法德義領袖 馬克宏批俄軍野蠻暴行

基輔空襲警報迎法德義領袖 馬克宏批俄軍野蠻暴行
美國2公民赴烏克蘭參戰失蹤 家屬憂遭俄軍擄獲

美國2公民赴烏克蘭參戰失蹤 家屬憂遭俄軍擄獲
盧甘斯克州長：俄軍拿下北頓內次克80%市區

盧甘斯克州長：俄軍拿下北頓內次克80%市區

熱門新聞

梅根在英國人氣持續探底，在媒體上的報導更常是壞話居多。（路透資料照片）

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

2022-06-12 12:58
伊莉莎白二世女王和孫子威廉夫婦、曾孫子女們一起接受民眾的歡呼。（路透）

心結太深？威廉與凱特未打算讓兒女認識堂弟妹

2022-06-10 13:26
俄媒指一名被俘的南韓作戰人員將受審。圖為被頓內次克人民共和國法院判處死刑的英國男子平納。（美聯社）

南韓作戰人員被俘 烏東親俄法院將展開審判

2022-06-12 10:46
美國總統拜登，攝於10日。Getty Images

拜登：美國情資警告俄羅斯將入侵 澤倫斯基「不想聽」

2022-06-11 06:50
蘇聯圖-22M轟炸機掛載Kh-22飛彈。取材自維基百科

大砲打小鳥 俄用1960年代反艦飛彈打陸上目標 英揭含意

2022-06-11 08:59
俄羅斯國防部新聞處5日釋出照片，可見到俄軍一輛2S7「牡丹花」（Pion）自走炮正在烏克蘭某處朝目標開火。美聯社

正在前線輸給俄羅斯 烏軍情副首長坦承砲彈幾乎耗盡

2022-06-10 06:47

超人氣

更多 >
娶不了她 美日苦戀情牽70年 老兵終會舊情人

娶不了她 美日苦戀情牽70年 老兵終會舊情人
已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎

已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎
女兒外孫啃老還家暴 華人祖母被迫提告趕人

女兒外孫啃老還家暴 華人祖母被迫提告趕人
為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡

為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡
鮑爾：Fed今升息3碼 下月可能再升3碼

鮑爾：Fed今升息3碼 下月可能再升3碼